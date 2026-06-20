2026年7月7日(火)｜【サミット(株)登壇】物流委託企業とのこれからの契約形態「シェアリング型オープンブック契約」を解説するセミナーを開催｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

2026年7月7日（火）、株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、リテール業界の経営トップ・物流責任者が断行すべき、物流委託企業との次世代型パートナーシップ「シェアリング型オープンブック契約」を完全攻略するトップセミナーを開催いたします。

当日は、サミット株式会社 物流部の原田氏を特別ゲストにお迎えします。

同社は、物流パートナーとの持続可能な取引構築のため、業界の商慣習にとらわれない「オープンブック」契約を導入されました。本セミナー限定で、その実態を大公開します。

開催の背景

セミナーの詳細・申込はこちら :https://sc.funaisoken.co.jp/ninushi/seminar/260707-open-book/シェアリング型オープンブック契約のテクニックを大公開

昨今、人件費や燃料費をはじめとする物流原価の高騰に伴い、物流委託先企業からの値上げ要請が相次いでいます。

従来のフィー（料金）による一括契約ではコスト構造が明確になっていないケースが多く、値上げ要請の妥当性の判断や、社内・上層部への説明に苦慮されているWEBサイト担当者や物流部門責任者様が少なくありません。さらに、行政による物流取引適正化の動きもあり、従来の取引形態の見直しは急務となっています。

本セミナーでは、持続可能な物流体制の構築に向けて注目を集める新たな契約形態「シェアリング型オープンブック契約」をテーマに、その具体的な仕組みや導入ステップを解説いたします。

特別ゲストとして、実際にこの契約形態を導入しているサミット株式会社の物流部マネージャー・原田 大一 氏をお迎えし、実務における課題や効果について本音で語っていただきます。

セミナープログラム

【第1講座】リテール業界動向と物流面の課題

講師：船井総研SC サプライチェーン支援部

ディレクター エグゼクティブコンサルタント 西村 和洋

内容：市場変化に伴うリテール業界への影響

商慣習とサプライチェーン（供給網）上の解決すべき課題

法改正対応に向けた物流取引適正化の流れ

【第2講座】ゲスト講座：新たな取引形態「シェアリング型オープンブック契約」の実態大公開

講師：サミット株式会社 物流部 マネージャー 原田 大一 氏

内容：インフレ時代における料率契約のミスマッチ

物流コスト抑制を実現した「オープンブック契約」とは

オープンブック契約の落とし穴

【第3講座】オープンブック契約の中身はこれだ！新契約形態を解説

講師：株式会社ロジクリエイト 代表取締役社長 / 船井総研SC 取締役 武田 浩一

内容：リテール業界における「物流コストの見える化」「値上げ交渉への対応」状況

オープンブック契約の詳細解説

【第4講座】まとめ講座

講師：船井総研SC 取締役 執行役員 河内谷 庸高

内容：本日の振り返りと、今日から取り組むべきアクションの提示

開催概要

日時：2026年7月7日(火) 14:30 ～ 17:00

会場：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 セントラルタワー35階 セミナールーム

対象：リテール企業物流部門の担当役員、責任者、管理職、経営幹部、SCM（サプライチェーンマネジメント）責任者、CLO（最高物流責任者）を目指す方

詳細・お申込み：https://sc.funaisoken.co.jp/ninushi/seminar/260707-open-book/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/