1万人以上のリーダーが変わった人材育成の新常識！部下が動かないのは、個人の問題ではなく組織の「前提」にあった。『傍観者が育つ組織　主人公が育つ組織』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年6月19日に『傍観者が育つ組織 主人公が育つ組織 自ら動き出す人たちが圧倒的に強い理由』（新島泰久也著）を刊行しました。

「うちの社員はやる気がない」「言われたことしかやらない」「他責思考で動かない」--そう嘆くリーダーに向けて、著者は断言します。「問題は個人ではない」と。

■ 傍観者は「育てられる」のではなく、「そうなるように仕組まれた環境」

日本で「熱意をもって働いている」人の割合はわずか8%（ギャラップ社調べ）。この構造的な問題の根本にあるのは、個人の意欲ではなく、組織の「前提」です。本書が提唱するのは「主人公人材／傍観者人材」という新しい概念。自ら物語を生き、挑戦を重ねながら成長していく「主人公人材」を育てるための、具体的なフレームワークと実践方法を体系的に解説します。

■ サイボウズの実践知をもとにした、現場で使えるメソッド

著者の新島泰久也氏は、1万人以上のリーダーと向き合ってきた人事・組織コンサルタントであり、サイボウズ株式会社の組織コンサルタント。1,000人規模の組織でこの思想を実践してきたサイボウズの事例を交えながら、主人公人材が自然と育ち続ける組織の前提条件と仕組みづくりを丁寧に解説します。

■ こんな方におすすめです

- 「社員が自発的に動いてくれない」と感じているマネジャー・経営者- 人材育成や組織変革に取り組む人事担当者- 「自分らしく働きたい」と感じているビジネスパーソン

◎書籍概要

【目次】

■ 第１部 なぜ人は、自分の物語を生きられなくなるのか

第１章 組織を動かす、本当の力

第２章 「比べる思考」が、人の力を奪う

第３章 人はいつ、「傍観者」になるのか

■ 第２部 主人公人材の正体と育て方

第１章 主人公人材とは何か

第２章 主人公人材の育て方

第３章 主人公人材を育てる「プロデュース思考」

■ 第３部 主人公人材が育ち、活躍できる組織のつくり方

第１章 主人公人材が育つ組織にある前提条件

第２章 組織の成長につながる２つのマネジメント

第３章 主人公人材が自然と育つ「仕組み」のつくり方

第４章 主人公人材が増えたとき、会社はどう変わるのか

【著者情報】

新島泰久也（にいじま・たくや）

株式会社Coloring Lab 代表取締役

兼 サイボウズ株式会社 組織コンサルタント

学習院大学経済学部経営学科卒業。新卒でタナベ経営（現・タナベコンサルティンググループ）に入社し、人材開発部門の責任者として年間300名を超える人材育成に携わる。その後、人事・組織コンサルタントとして企業の人づくり・組織づくりを支援。支援の現場で「売上も利益も上がっているのに、社員の笑顔が消えていく」現実に直面。その後、研究部門へ異動し、成人発達理論に基づく人と組織の健全な成長を探究。2020年、サイボウズ株式会社に入社。チームワーク総研にて、サイボウズの実践知をもとに、チームワークメソッドの研究・発信、研修・コンサルティングに携わる。2021年より複業として活動を開始し、2026年に株式会社Coloring Labを設立。現在は「すべての人が個性を活かし、人生の主人公として輝ける社会を創造する」をミッションに、人材育成や組織変革に関するコンサルティングを展開している。

【書籍情報】

タイトル：『傍観者が育つ組織 主人公が育つ組織 自ら動き出す人たちが圧倒的に強い理由』

発売日：2026年6月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／256ページ

ISBN：978-4799332887

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