全米No.1ベストセラーがついに日本上陸！プレッシャーを力に変え、最高の結果と充実した人生を同時に手に入れる。『世界のハイパフォーマーが学んだ「最高の自分」の引き出し方』が発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年6月19日に『世界のハイパフォーマーが学んだ「最高の自分」の引き出し方』（ジム・マーフィー著、鶴見紀子訳）を刊行しました。

2025年1月、NFLのスター選手が試合中に本書を読んでいる姿が全米で注目を集め、Amazon総合1位を獲得。ニューヨークタイムズ紙のベストセラーリスト第1位を獲得した全米No.1ベストセラーが、ついに日本上陸しました。

■ 「結果への執着」を手放したとき、最高の自分が現れる

本書が提唱するのは、「自分の内面にある優れた素質（インナー・エクセレンス）を磨く」というアプローチ。結果への執着や自我（エゴ）を手放し、「今この瞬間」に完全に集中することで、プレッシャーの中でも平常心を保ち、最高の自分を引き出す方法を体系化しています。

「成長し続ける人は、結果ではなく“今この瞬間”を見ている」--マズローの心理学からネイビー・シールズのリーダーシップまでを網羅した、メンタルトレーニングの決定版です。

■ 世界トップのアスリートや経営者が実践するメソッド

著者のジム・マーフィー氏は、シカゴ・カブス傘下でプロ野球選手としてキャリアをスタートさせた後、世界クラスのアスリートやビジネスリーダーのパフォーマンスコーチに転身。世界チャンピオン、フェデックスカップ覇者、世界ランキング1位経験者など世界屈指のゴルファーたちを指導し、クライアントの大多数が最初の年にキャリアベストを記録しています。

■ こんな方におすすめです

- 勝負どころで力を出し切りたいビジネスパーソン、リーダー- メンタルブロックを克服し、世界基準の集中力を手に入れたいアスリート- 根性論から脱却し、科学的・心理学的な裏付けに基づいた「正しい頑張り方」を知りたい方

◎書籍概要

【目次】

第１章 マズローとマセラティ 終わりなき追求

第２章 心の中に棲む怪物 プライドと恐怖と、自己中心性

第３章 あなたが直面する３つの敵 辛辣な評論家、サル思考、狡猾な詐欺師

第４章 生きるのは挑戦する世界か、灰色の世界か 最高のパフォーマンスの３本柱

第５章 侍の掟 侍はどうやって自我（エゴ）を制御したか

第６章 心の状態が、人生の状態を決める どうやって感情をコントロールするか

第７章 「常識」という檻 夢を実現する信念の育て方

第８章 今、この瞬間だけに生きる 完全に集中するための５つの方法

第９章 天下無敵になる メンタルブロック、不安、恐怖症を克服するには

第10章 英雄と敗者 プレッシャーの中で平常心を保つ

第11章 超一流リーダーに共通する３つの本質 マズロー、マイケル・ジョーダン、そしてネイビー・シールズ

【著者情報】

ジム・マーフィー Jim Murphy（著）

世界トップクラスのアスリートやリーダーたちを指導するパフォーマンスコーチ。シカゴ・カブス傘下でプロ野球選手としてキャリアをスタートさせたが、視力の問題により現役を引退。テキサス・レンジャーズや南アフリカ五輪野球代表チームのコーチを経験。また、世界チャンピオン、フェデックスカップ覇者、世界ランキング１位経験者など世界屈指のゴルファーたちを指導。クライアントの大多数が、最初の年にキャリアベストを記録している。そのほか、世界各地でリトリートを主宰し、精神的・物質的な貧困の解消に取り組む「インナー・エクセレンス・フリーダム・プロジェクト」の代表を務める。本書はニューヨークタイムズ紙のベストセラーリスト第１位を獲得した。



鶴見紀子（つるみ・のりこ）（訳）

東京都出身。上智大学大学院文学研究科英米文学専攻博士後期課程満期退学（修士）。現在は英語を教える仕事に携わりつつ翻訳を手がける。

【書籍情報】

タイトル：『世界のハイパフォーマーが学んだ「最高の自分」の引き出し方』

発売日：2026年6月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／464ページ

ISBN：978-4799332849

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＜紙書籍＞

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