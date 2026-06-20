父の日当日でもまだ間に合う、新しいギフトの形「eギフト・ソーシャルギフト」対応の父の日ギフト「2026年版・父の日eギフト 人気ランキング TOP10」を発表。父の日.jp調べ

Groov株式会社

父の日ギフト専門メディア「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、最新の購買トレンドを反映した「父の日ギフト ソーシャルギフト（eギフト）売れ筋ランキング TOP15」を公開いたしました。

【ランキング詳細 URL】

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 29,957件、成果報酬成約件数 1,190件

調査期間：2026年6月1日～6月16日



※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含みます。

※父の日.jp内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

ECモール大手・楽天市場の本格参入で、父の日ソーシャルギフト市場は新時代へ

2026年、父の日ギフト商戦は「住所不要・当日OK」が新常識に

国内最大級のECモール「楽天市場」が、ソーシャルギフト市場への本格参入を果たしました。特筆すべきは、送料込みの商品であれば、実質的に全商品がソーシャルギフト対応可能となった点です。これにより、対象商品数が飛躍的に増加し、父の日ギフト市場にも大きな変化が生まれています。

現在、楽天市場では24万点以上の商品がソーシャルギフトに対応。これまで一部の専門サービスが中心だったeギフト市場は、楽天市場全体へと急速に広がりを見せています。

楽天市場の参入による最大のインパクトは、強力な「ポイント経済圏」との融合です。ギフト購入時にも楽天ポイントの付与・利用が可能なため、既存ユーザーにとって利用ハードルが低く、父の日ギフトの新たな選択肢として注目を集めています。

これまで父の日直前や当日の“駆け込み需要”は、一部のソーシャルギフトサービスが中心となっていました。しかし、圧倒的な商品数と物流網、そしてポイント経済圏を持つ楽天市場の参入によって、2026年の父の日ギフト商戦は大きな転換期を迎えています。

「住所を知らなくても贈れる」という利便性に加え、「楽天ならではの豊富な商品ラインナップとポイントメリット」が加わったことで、ソーシャルギフトは一部の利用者向けサービスから、“父の日ギフトの新しいスタンダード”へと進化しつつあります。

「うっかり忘れた」から「思い立ったらすぐ贈る」へ

これまで父の日当日の需要は、「準備が間に合わなかった」「配送締切に間に合わなかった」といった駆け込み利用が中心でした。

しかし2026年は、その構造が大きく変化しています。最大の要因は、楽天市場をはじめとする大手ECプラットフォームの本格参入です。これにより、「父の日当日でも感謝を届けられる」という価値が、一部のサービス利用者だけでなく、多くの消費者に広がりました。

特に今年は、送料込み商品を中心にソーシャルギフト対応商品数が大幅に増加。従来のような「配送締切を気にして早めに購入する」スタイルから、「感謝を伝えたいと思ったその瞬間に贈る」というリアルタイム型の購買行動への移行が進んでいます。

「住所不要」「受け取り自由」が利用拡大を後押し

また、LINEやメールを活用した受け取り方式の浸透により、

・住所を知らなくても贈れる

・相手の好きなタイミングで受け取れる

・配送日時の調整負担がない

といった利便性が高く評価され、利用者層が急速に拡大しています。

これは単なる“利便性向上”ではなく、現代のライフスタイル変化と強く連動した現象と考えられます。

現代型ライフスタイルとの高い親和性

共働き世帯の増加、コミュニケーションのSNS化、離れて暮らす家族の増加などにより、「事前に住所確認をして配送を手配する」という従来型ギフトフローとのミスマッチが顕在化していたためです。

その結果、ソーシャルギフトは、

「忙しくて準備が間に合わなかった」

「当日になって思い出した」

「遠方で配送が間に合わない」

といった“緊急時の代替手段”としてだけではなく、“最初から選ばれるギフト手段”へと進化しています。

父の日市場との高い親和性

父の日は母の日と比べて準備開始時期が遅く、「何を贈るか決まらないまま直前になる」という傾向が強いイベントです。

また、

・離れて暮らしているため住所確認が面倒

・父親本人に好みを聞きたい

・忙しくてギフト選びが後回しになる

といった事情もあり、ソーシャルギフトとの親和性が非常に高いことが特徴です。

その結果、ソーシャルギフトは、

「父の日を直前まで忘れていた」

「配送締切を過ぎてしまった」

「当日に感謝を伝えたくなった」

といったケースだけでなく、“最初から選ばれるギフト手段”へと進化しています。

ソーシャルギフトは父の日の新定番へ

2026年の父の日市場で見えてきたのは、ソーシャルギフトが一時的なトレンドではなく、“現代型ギフトインフラ”として定着し始めているということです。

今後は、「今すぐ贈れる」という即時性だけでなく、

・商品ラインナップの豊富さ

・ポイント経済圏との連携

・SNSとの親和性

・受け取り体験の利便性

などを含めた総合的なサービス競争が、さらに加速していくと考えられます。

父の日ギフト市場は今、大きな転換点を迎えています。

この市場変化の中で、実際にどのような商品が選ばれているのか。父の日.jpでは、アクセス数や購入動向をもとにした最新の「父の日ソーシャルギフト売れ筋ランキング」を公開いたします。

父の日当日、“今からでも感謝は届けられる” ソーシャルギフト売れ筋ランキング TOP10

【1位】ふっくら香ばしい 国産うなぎ蒲焼き3種セット

楽天グルメ大賞のウナギ部門を13年連続受賞している、圧倒的王者の「うなぎ屋かわすい」のうなぎが堂々の1位。父の日ギフトとして多くの方に選ばれている「国産うなぎ蒲焼き3種セット」は、リピーター続出の人気商品。香ばしく焼き上げた長焼き、食べやすいカット、ひつまぶしにも使える刻みと食べ方を選べる3種のうなぎのセットです。ふっくらジューシーな国産うなぎは、ご飯にのせるだけで極上のごちそうに。毎年喜ばれる定番ギフトとして、父の日にぜひおすすめです。

店舗名：うなぎ屋かわすい 川口水産

価格：5,990円～

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/#rank1

【2位】具材が丸ごと入った極上お茶漬けセット

金目鯛、まぐろ、鰻、鮭など、豪華具材を丸ごと楽しめる高級お茶漬けセット。ご飯にのせてお湯をかけるだけで本格的な味わいが楽しめる手軽さも魅力です。常温保存でき、忙しいお父さんにも贈りやすいグルメギフトとして人気です。

店舗名：巣鴨のお茶屋さん 山年園

価格：4,299円～

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/#rank2

【3位】ワインのように香るアイスコーヒーと花束スイーツセット

ワインのような華やかな香りを楽しめるスペシャルティコーヒーと、花束をイメージした彩り豊かなスイーツを詰め合わせた特別感あふれるギフトセット。コーヒー好きのお父さんはもちろん、甘いものが好きな方にも喜ばれる内容です。見た目の華やかさと上質な味わいを兼ね備えており、「ありがとう」の気持ちをおしゃれに伝えられる父の日ギフトとして人気を集めています。

店舗名：澤井珈琲Beans＆Leaf

価格：3,980円

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/#rank3

【4位】ベアレン クラフトビール飲み比べギフト

世界的なビールコンテストで評価された本格クラフトビールを飲み比べできるセット。常温保存が可能で贈りやすく、父の日の定番であるビールギフトの中でも品質の高さが支持されています。特別感と実用性を兼ね備えた王道ギフトです。

店舗名：ベアレンビール【公式】

価格：2,500円～

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/#rank4

【5位】足つぼ靴下セット

履くだけで足裏のツボを分かりやすく確認できるユニークな足つぼ靴下セット。健康への関心が高まる中、「楽しみながらセルフケアできる」と人気を集めています。実用性がありながら話題性も抜群で、家族で盛り上がれるのも魅力。健康を気づかう気持ちを気軽に伝えられる父の日ギフトとして注目されています。

店舗名：FLEGRE-1号店-

価格：2,980円

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/#rank5

【6位】和栗モンブラン＆生羊羹ティラミス

国産和栗を贅沢に使用したモンブランと、なめらかな生羊羹ティラミスを楽しめる和洋折衷スイーツ。上品な甘さと見た目の華やかさが魅力で、甘いものが好きなお父さんへの特別な贈り物にぴったりです。高級感のある味わいと話題性から、父の日ギフトとして高い支持を集めています。

店舗名：菓匠もりん（morin）

価格：3,980円～

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/#rank6

【7位】日本酒 飲み比べセット 300ml×5本

全国の人気銘柄を飲み比べできる日本酒ギフトセット。300mlサイズで気軽に楽しめるため、日本酒好きのお父さんはもちろん、さまざまな味を試したい方にもおすすめです。飲み切りサイズで飽きずに楽しめることから、父の日の定番お酒ギフトとして長年人気を集めています。

店舗名：遠藤酒造場

価格：3,980円

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/#rank7

【8位】国産うなぎ蒲焼き 大サイズ2尾セット

肉厚でふっくらとした国産うなぎを贅沢に味わえる蒲焼きセット。大サイズ2尾に加え、肝吸いも付属し、自宅で専門店のような味わいを楽しめます。「いつまでも元気でいてほしい」という気持ちを伝えやすいことから、父の日ギフトの王道グルメとして毎年高い人気を誇っています。

店舗名：港ダイニングしおそう

価格：3,999円～

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/#rank8

【9位】 BAKUNE Dry Men’s 半袖上下セット

リカバリーウェア市場を牽引するTENTIALの人気モデル。吸湿速乾性に優れたドライ素材を採用し、暑い季節でも快適な着心地を実現します。睡眠環境を整えたいお父さんへの健康ギフトとして高い支持を獲得しました。

店舗名：TENTIAL

価格：11,440円～

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/#rank9

【10位】名入れ メタリックカラーグラス 460ml

高級感のあるメタリックカラーと名入れ加工で、世界にひとつだけの特別なグラスに。ビールやハイボール、ソフトドリンクまで幅広く使える実用性の高さが魅力です。毎日の晩酌や食事の時間に活躍し、「自分専用」の特別感を味わえることから、父の日ギフトとして人気を集めています。

店舗名：FLEGRE-1号店-

価格：5,980円～

https://chichinohi.jp/fathers-day-social-gift-ranking/#rank10

楽天ソーシャルギフトの登録商品数は24万点。機能紹介のコンテンツページも登場。

楽天市場の出店店舗が独自で、楽天ソーシャルギフトを紹介するコンテンツページも作成されています。ソーシャルギフト機能の追加により、現在では24万点以上の商品がソーシャルギフトに対応。従来の一部サービス限定だったeギフト市場は、楽天市場全体へと急速に広がりを見せています。

さらに各店舗でも、父の日向けのソーシャルギフト特集ページを展開する動きが加速しています。たとえば、うなぎ屋かわすい 川口水産では、“今すぐ贈れる国産うなぎギフト”を訴求したソーシャルギフト特集を展開しているほか、枕と眠りのおやすみショップ！でも、“癒やしを贈る父の日eギフト”として専用ページを公開しています。

・うなぎ屋かわすい 川口水産 父の日ソーシャルギフト特集

https://www.rakuten.co.jp/kawasui/contents/egift/

・枕と眠りのおやすみショップ！ 父の日ソーシャルギフト特集

https://www.rakuten.co.jp/oyasumi/contents/social/chichinohi/

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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取材について

メール： groov-info@groov.co.jp

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担当者名：グルーヴ株式会社