焼きたて〈ゆかり〉累計販売数10 万枚突破！

株式会社坂角総本舖海老せんべい〈ゆかり〉 イメージ

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）が2025 年4 月にオープンした「BANKAKU FACTORY SHOP（バンカク ファクトリーショップ）」では、店頭で焼き上げた、焼きたての海老せんべい〈ゆかり〉を毎日販売しています。

オープン以降テレビや新聞、SNS 等で度々話題となるとともに、格別な香ばしさが人気となり、多くの方にリピートしてご来店いただき、2026 年5 月に累計販売枚数が10 万枚を突破（※1）いたしました。

※1：累計販売枚数104,950 枚（対象期間：2025 年4 月24 日～2026 年5 月31 日）

■「焼きたて〈ゆかり〉」について

焼きたて〈ゆかり〉

価格：100 円（税込108 円）/1 枚

特徴：全国でここだけの販売。※毎日予定数が無くなり次第終了。

店頭で焼きたての〈ゆかり〉の、とびきりの香ばしさをお楽しみいただけます。

焼き時間：10 時30 分（土日祝日は10 時）～閉店1 時間前まで、ご注文の都度焼き上げ。

※運用は状況により変更になる場合があります。

■〈ゆかり〉の製造工程について

最後の仕上げとなる「二度焼き」を「BANKAKU FACTORY SHOP」の店頭で行います。

BANKAKU FACTORY SHOP 店舗イメージ

坂角総本舖 BANKAKU FACTORY SHOP

ららぽーと名古屋みなとアクルス店について

住所：〒455-8501 愛知県名古屋市港区港明2-3-2

営業時間：10：00～20：00

※土日祝 10：00～21：00

海老せんべい〈ゆかり〉

海老せんべい〈ゆかり〉について

坂角総本舖の代表商品。1 枚の約7 割が海老の身でできており、新鮮な海老の身を丹念に焼き上げた深く香ばしい味わい。

ていねいな二度焼き仕上げにより、豊かな風味と香ばしさを引き立たせています。

昭和41 年の命名発売以来35 億枚を出荷し、名古屋土産、贈答品として多くの方にご愛顧頂いております。

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889 年（明治22 年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。

2026 年4 月に、おかげさまで創業137 周年を迎えました。