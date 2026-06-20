地域の魅力を、AIで映像に。コンテスト受賞クリエイターが地域PR動画制作の舞台裏を公開

株式会社農情人

農業×新技術の活用を推進するMetagri研究所（運営：株式会社農情人、本社：千葉県船橋市、代表取締役：甲斐雄一郎）は、2026年7月4日（土）、オンラインセミナー「地域の魅力を、AIで映像に。～受賞クリエイターが語る地域PR動画制作の舞台裏～」を開催します。

本セミナーでは、地域PR動画コンテストで受賞した2名のAIクリエイターが登壇し、地域の情報をどのように調べ、数ある魅力から何を選び、AIを使って映像や物語へ落とし込んだのかを紹介します。作品の着想、世界観の設計、動画生成AIへのプロンプト設計、思いどおりに生成できなかった場面での修正など、完成した映像だけでは見えない制作過程を、実際の作品や試行錯誤とともにひも解きます。

セミナー開催の背景

申し込む :https://shiroi-pr-contest-award.peatix.com/view

動画生成AIは、ボタンひとつで映像が完成する道具ではありません。地域を調べ、伝えたい魅力を選び、物語を考え、生成と調整を何度も繰り返す--その過程にこそ、つくり手の判断が表れます。本セミナーでは、次の3つの視点から制作過程を解き明かします。

- 地域の魅力を企画に変える視点：地域をどう調べ、数ある魅力から作品の核となるテーマをどう選んだのか- AIだからできる映像表現：RPGやファンタジーなど、自由な発想を地域PRとして成立させる工夫- 思いどおりにいかない生成との向き合い方：絵コンテ、プロンプト、生成結果の調整など、完成までのリアルな試行錯誤

AI動画が初めての方にも分かりやすく、技術論だけでなく「地域の魅力をどう表現するか」を中心にお届けします。

自治体連携の地域PR動画コンテストから生まれた作品

今回登壇する2名のクリエイターは、Metagri研究所が千葉県白井市と共催した地域PR動画コンテストで受賞した方々です。

同コンテストでは、「白井で叶えるゆとりある暮らし」をテーマに、20～30代の子育て世帯へ白井市の魅力を届ける30～60秒のPR動画を募集しました。全国28名のクリエイターから31作品が集まり、動画生成AIを活用した多様な作品が制作されました。

動画コンテスト

本セミナーでは、グランプリを受賞した「白井市クエスト」と、農情人賞を受賞した「家族が笑う場所、白井」を題材に、完成までの制作過程を紹介します。あわせて、白井市担当者に「コンテストを実施した背景」と「受賞作品を選んだ審査の裏側」を伺った事前収録インタビュー映像も上映します。

2つの受賞作品から学ぶ

コンテスト結果の詳細 :https://shiroi-pr-video-contest.metagri-labo.com/awards作品「白井市クエスト」

制作者：ししゃも

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-QzFBNrApH0 ]

子育て、長時間通勤、居住コストといった暮らしの課題をモンスターとして描き、家族が課題を乗り越えていく様子をRPGゲーム風の物語として表現した作品です。

セミナーでは、なぜRPGという形式を採用したのか、地域の課題をどのように物語へ置き換えたのか、動画生成AIを使い始めたばかりの段階からどのように作品を完成させたのかをご紹介いただきます。

作品「家族が笑う場所、白井」

制作者：Hana Petal

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xqT4H7YqQ8M ]

地域の風景を「現実と少し地続きのファンタジー」として描き、幻想的な映像を入口にしながら、最後は家族が暮らす現実の幸福感へと着地させた作品です。

セミナーでは、幻想と現実をつなぐ構成の考え方や、人物・カメラ・空間を自然に表現するための試行錯誤などをご紹介いただきます。

セミナー開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/197_1_a0944eb8632587418cb965434a087bf5.jpg?v=202606201151 ]対象者- AI動画をこれから作ってみたい方- 映像制作の過程に興味がある方- 動画生成AIの活用事例を学びたい方- 地域の魅力発信やまちづくりに関心がある方- 自治体・地域団体の広報やPRに携わる方タイムスケジュール- 10:00 - 10:05 (1) オープニング（セミナーのテーマとコンテスト概要）- 10:05 - 10:15 (2) コンテスト共催の自治体インタビュー映像（実施背景と審査の裏側）- 10:15 - 10:35 (3) グランプリ作品の舞台裏｜ししゃも「白井市クエスト」- 10:35 - 10:55 (4) 農情人賞作品の舞台裏｜Hana Petal「家族が笑う場所、白井」- 10:55 - 11:00 (5) クロージング・お知らせアーカイブ付きチケットが300円OFF

アーカイブ付きチケットは通常800円のところ、お申し込み時にクーポンコード 「METAGRI300」 を入力すると、300円引きの500円で購入できます。

※リアルタイム参加のみの一般チケットは無料です。

主催：『Metagri研究所』

申し込む :https://shiroi-pr-contest-award.peatix.com/viewMetagri研究所

Metagri研究所は、キーワード「農業×新技術」を掲げて持続可能な農業の実現に取り組むコミュニティです。2022年3月より活動をスタートし、2026年6月現在では1,300名以上が参加しています。失敗を恐れずに、新たな社会実験に取り組む姿勢を大切にしたいという意味を込めて「研究所」としています。

農業に生成AIやweb3、メタバースを掛け合わせた取り組みに興味のある方はコミュニティにご参加ください。

Metagri研究所 :https://discord.gg/hyw3AkKa8e

公式サイト：https://metagri-labo.com/

イベントセミナー：https://metagrilabo.peatix.com/

公式SNS（X）：https://x.com/metagrilabo/

公式SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/metagrilabo/

公式Line：https://page.line.me/918tbanl

「Metagri研究所」運営元企業

株式会社農情人

代表 ： 甲斐 雄一郎

提供サービス（一部）：

・農業マーケティング支援

・農業×新技術の企画開発

・AIコンサルティング

・書籍出版

URL ： https://noujoujin.com/