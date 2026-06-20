暮らしに合わせて形を変える。東京インテリアのフリースタイルソファ「ZIG＆ZAG」新TVCM・公式ブランドページ公開
ブランドページはこちら :
https://www.brand.tokyointerior.co.jp/zigzag/
CONCEPT
「くつろぐを、もっと自由に」
背の高さを変えたり。座面をつなげたり、離したり。向きを変えたり、並べ替えたり。
その日の気分や、暮らしの変化に合わせて、自由に形を変えていけるソファです。
ふたりの時間。友人が集まる夜。家族が増える未来。暮らしが変わっても、いつもの場所は変わらない。
買い替えるのではなく、一緒に変わっていく。
毎日の思い出のそばに、ずっと寄り添う新しいリビングのかたちです。
特徴
ZIGとは
座り心地をとことん追求
快適性を追求した座面傾斜が、身体を自然な姿勢へと導き、
長時間でもゆったりとした座り心地を実現。
さらに、四つの個性から選べる背もたれが、
くつろぎ方や体格に合わせて上体をしっかり支えます。
読書や映画鑑賞、家族との団らんまで、
過ごし方に合わせて心地よさが続く、座り心地にこだわったシリーズです。
ZAGとは
自由度の高い使い勝手
同じ場所に集いながら、それぞれが思い思いの姿勢で自由にくつろげる、
新フリースタイルソファ。
背クッションを自由に配置できる設計により、
座る・寝転ぶ・向き合うなど、過ごし方に合わせた多彩な使い方が可能です。
家族や友人と空間を共有しながらも、自分らしいくつろぎ方を楽しめる、
自由度の高い使い勝手を実現しました。
組み合わせ自由の約200アイテムから選べるため、ライフスタイルに合わせたオーダーメイドが可能です。
張地は約60種類から選択でき、ペット対応の張地や用途や好みに合わせた張地選びが可能。（ZIGの張地は１トーン・2トーン張りが可能）
座り心地は「ハード／ソフト」選択、脚は木製・金属製（計５種類）と豊富なカスタマイズが可能です。（ZAGのベース本体の奥行は88cm98cmの２種類
※オーダー商品のためお届け目安50日となっております。（混雑状況により通常よりも納期がかかる場合がございます）
STYLE
STYLE.1 ZIG+ZAG
背中で話すのをやめてみる
背クッションを自由に動かせるZAGなら、
その日の過ごし方に合わせてレイアウトも自由自在。
キッチンに立つ人も、ダイニングでくつろぐ人も、ソファで過ごす人も、
自然と顔を合わせながら同じ時間を共有できます。
STYLE.2 ZIG
ハイ？ロー？
映画を観る時は頭まで預けたい。
スマホを見たり、友人とおしゃべりする時は開放的に過ごしたい。
同じソファでも、その日の過ごし方によって心地よい姿勢は変わります。
ZIGのオープンバックなら背もたれの高さを切り替えながら、
気分に合わせたくつろぎ方を楽しめます。
STYLE.3 ZAG
床に座ってもいい
ふたりで映画を観る時は並んでソファに座る。
でも、時間が経つにつれてラグの上へ移動したり、ソファにもたれたり。
そんな自由な過ごし方が自然と生まれるのが、低く開放的なZAGの魅力です。
決まった座り方や定位置に縛られないから、
その時の気分に合わせて心地よい場所を選べる。
ソファの上だけで完結しない、リビング全体を使ったくつろぎ方が広がります。
STYLE.4 ZIG+ZAG
ずっとこのまま
足を伸ばしてくつろいだり、横になってリラックスしたり。
広々とした変形カウチは、その時の気分に合わせて自由な姿勢で過ごせます。
しっかりと身体を支えるZIGの掛け心地と、開放感のあるZAGのカウチが合わさることで、
気づけば予定していた時間を忘れるほど、ずっとこのままでいたくなる心地よさです。
ITEM
（単品）・ZIGソファ(NSL14) 110,000円・ZAGベース(CH18ベースR) 125,000円・ZAGクッション(IOB7) 35,000円・ZAGクッション(IB8) 23,000円・ZAGクッション(オキクッション7×6)13,000円・ZAGクッション(コシクッション5)8,000円
ZIGZAGソファセット
W241×D182/91×H75/39cm
314,000円
※組合せの合計金額となります
暮らしに合わせて、かたちを変える
背クッションの位置も、レイアウトも自由自在。
暮らしや気分に合わせて、その時々の心地よいかたちを楽しめます。
ひとつのソファで、広がる過ごし方
映画鑑賞やリラックスタイム、それぞれの時間を楽しむレイアウトからゲストベッドまで。
暮らしのシーンに合わせて、自由なくつろぎが広がります。
ZIG (NRCL19)
・(NRCL19) 173,000円
W193×D90×H69/39cm
背もたれで、心地よさが変わる
開放感のあるローと、頭まで支えるハイ。
背もたれの高さを切り替え、その日の気分にフィット。ひとつのソファで、ふたつの心地よさを楽しめます。
（単品）・ZAGベース(NSL16ベース) 120,000円・ZAGクッション(MOVBACK F7W) 21,000円・ZAGクッション(オキクッション6×6) 14,000円・ZAGクッション(IRB-HT6) 34,000円
ZAGソファセット
W162×D88×H75/39cm 189,000円
自由なくつろぎは、背の位置から
背クッションを動かすだけで、くつろぎ方は自由自在。
座る向きや距離感をその日の気分に合わせて変えながら、
自分だけの心地よい場所をつくれます。
ZIGZAGソファセット
W220×D131/91×H82/35cm
254,000円
思わず寝転びたくなる広さ
広々としたラウンド座面は、足を伸ばしてゆったり。
寝転んだり、お子様と一緒に過ごしたりと使い方もさまざま。
座るだけではない、自由なくつろぎが広がります。
（単品）ZIGソファ(NL9) 83,000円・ZAGベース(R12ベースR) 118,000円・ZAGクッション(IVB9-R) 27,000円・ZAGクッション(オキクッション6×6) 18,000円・ZAGクッション(コシクッション5)8,000円
新CM公開中[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2QJMODN2j9k ]
※オンラインショップでは選択内容が限定されたセミオーダーとなります。実店舗では全て選択可能となります。是非店頭でもご覧ください。