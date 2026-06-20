暮らしに合わせて形を変える。東京インテリアのフリースタイルソファ「ZIG＆ZAG」新TVCM・公式ブランドページ公開

CONCEPT

株式会社 東京インテリア家具ブランドページはこちら :https://www.brand.tokyointerior.co.jp/zigzag/

「くつろぐを、もっと自由に」

背の高さを変えたり。座面をつなげたり、離したり。向きを変えたり、並べ替えたり。

その日の気分や、暮らしの変化に合わせて、自由に形を変えていけるソファです。

ふたりの時間。友人が集まる夜。家族が増える未来。暮らしが変わっても、いつもの場所は変わらない。

買い替えるのではなく、一緒に変わっていく。

毎日の思い出のそばに、ずっと寄り添う新しいリビングのかたちです。

特徴

ZIGとは

座り心地をとことん追求

快適性を追求した座面傾斜が、身体を自然な姿勢へと導き、

長時間でもゆったりとした座り心地を実現。

さらに、四つの個性から選べる背もたれが、

くつろぎ方や体格に合わせて上体をしっかり支えます。

読書や映画鑑賞、家族との団らんまで、

過ごし方に合わせて心地よさが続く、座り心地にこだわったシリーズです。

ZAGとは

自由度の高い使い勝手

同じ場所に集いながら、それぞれが思い思いの姿勢で自由にくつろげる、

新フリースタイルソファ。

背クッションを自由に配置できる設計により、

座る・寝転ぶ・向き合うなど、過ごし方に合わせた多彩な使い方が可能です。

家族や友人と空間を共有しながらも、自分らしいくつろぎ方を楽しめる、

自由度の高い使い勝手を実現しました。

組み合わせ自由の約200アイテムから選べるため、ライフスタイルに合わせたオーダーメイドが可能です。

張地は約60種類から選択でき、ペット対応の張地や用途や好みに合わせた張地選びが可能。（ZIGの張地は１トーン・2トーン張りが可能）

座り心地は「ハード／ソフト」選択、脚は木製・金属製（計５種類）と豊富なカスタマイズが可能です。（ZAGのベース本体の奥行は88cm98cmの２種類

※オーダー商品のためお届け目安50日となっております。（混雑状況により通常よりも納期がかかる場合がございます）

STYLE

STYLE.1 ZIG+ZAG

背中で話すのをやめてみる

背クッションを自由に動かせるZAGなら、

その日の過ごし方に合わせてレイアウトも自由自在。

キッチンに立つ人も、ダイニングでくつろぐ人も、ソファで過ごす人も、

自然と顔を合わせながら同じ時間を共有できます。

STYLE.2 ZIG

ハイ？ロー？

映画を観る時は頭まで預けたい。

スマホを見たり、友人とおしゃべりする時は開放的に過ごしたい。

同じソファでも、その日の過ごし方によって心地よい姿勢は変わります。

ZIGのオープンバックなら背もたれの高さを切り替えながら、

気分に合わせたくつろぎ方を楽しめます。

STYLE.3 ZAG

床に座ってもいい

ふたりで映画を観る時は並んでソファに座る。

でも、時間が経つにつれてラグの上へ移動したり、ソファにもたれたり。

そんな自由な過ごし方が自然と生まれるのが、低く開放的なZAGの魅力です。

決まった座り方や定位置に縛られないから、

その時の気分に合わせて心地よい場所を選べる。

ソファの上だけで完結しない、リビング全体を使ったくつろぎ方が広がります。

STYLE.4 ZIG+ZAG

ずっとこのまま

足を伸ばしてくつろいだり、横になってリラックスしたり。

広々とした変形カウチは、その時の気分に合わせて自由な姿勢で過ごせます。

しっかりと身体を支えるZIGの掛け心地と、開放感のあるZAGのカウチが合わさることで、

気づけば予定していた時間を忘れるほど、ずっとこのままでいたくなる心地よさです。

ITEM

（単品）・ZIGソファ(NSL14) 110,000円・ZAGベース(CH18ベースR) 125,000円・ZAGクッション(IOB7) 35,000円・ZAGクッション(IB8) 23,000円・ZAGクッション(オキクッション7×6)13,000円・ZAGクッション(コシクッション5)8,000円ZIGZAGソファセット

W241×D182/91×H75/39cm

314,000円

※組合せの合計金額となります

暮らしに合わせて、かたちを変える

背クッションの位置も、レイアウトも自由自在。

暮らしや気分に合わせて、その時々の心地よいかたちを楽しめます。

ひとつのソファで、広がる過ごし方

映画鑑賞やリラックスタイム、それぞれの時間を楽しむレイアウトからゲストベッドまで。

暮らしのシーンに合わせて、自由なくつろぎが広がります。

ZIG (NRCL19)

・(NRCL19) 173,000円

W193×D90×H69/39cm

背もたれで、心地よさが変わる

開放感のあるローと、頭まで支えるハイ。

背もたれの高さを切り替え、その日の気分にフィット。ひとつのソファで、ふたつの心地よさを楽しめます。

（単品）・ZAGベース(NSL16ベース) 120,000円・ZAGクッション(MOVBACK F7W) 21,000円・ZAGクッション(オキクッション6×6) 14,000円・ZAGクッション(IRB-HT6) 34,000円ZAGソファセット

W162×D88×H75/39cm 189,000円

自由なくつろぎは、背の位置から

背クッションを動かすだけで、くつろぎ方は自由自在。

座る向きや距離感をその日の気分に合わせて変えながら、

自分だけの心地よい場所をつくれます。

ZIGZAGソファセット

W220×D131/91×H82/35cm

254,000円

思わず寝転びたくなる広さ

広々としたラウンド座面は、足を伸ばしてゆったり。

寝転んだり、お子様と一緒に過ごしたりと使い方もさまざま。

座るだけではない、自由なくつろぎが広がります。

新CM公開中

（単品）ZIGソファ(NL9) 83,000円・ZAGベース(R12ベースR) 118,000円・ZAGクッション(IVB9-R) 27,000円・ZAGクッション(オキクッション6×6) 18,000円・ZAGクッション(コシクッション5)8,000円[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2QJMODN2j9k ]

※オンラインショップでは選択内容が限定されたセミオーダーとなります。実店舗では全て選択可能となります。是非店頭でもご覧ください。