2026年6月28日（日）「とよしん＼エール！／FESTA」 in のんほいパークを開催（入園料無料）。先着1,000名様に「つぶつぶアイス」を無料配布！大道芸、キッズダンスなど様々な企画を用意。

豊橋信用金庫

豊橋信用金庫（本社：愛知県豊橋市、理事長：岩瀬忠成）は、令和 8 年 6 月 28 日（日）に、地域の皆さまに日頃の感謝を込めて、豊橋総合動植物公園（のんほいパーク）にて「とよしん＼エール！／FESTA2026 in のんほいパーク」を開催します（入園料無料）。

イベント当日は先着1,000名様に「つぶつぶアイス」を無料配布します！カラフルなつぶつぶ状のアイスクリームで、サラサラしており、お口の中でふんわり溶ける、不思議な食感が魅力です。見た目もかわいく、SNS映え間違いありません。

（※本部テントにて引換券を配付しております）

大道芸人や地元ダンスチームによるステージ企画のほか、お子様向けの園内周遊謎解きラリー、屋内で楽しめる巨大謎解き段ボール迷路、水鉄砲バトル、とよしん公式キャラクターのアクリルキーホルダーが貰えるガチャガチャなど小さなお子様から大人まで楽しめる企画が盛りだくさんです。地元のキッチンカーも大集合！！

イベントコンセプトは「マーチングバンド応援隊とエール！を贈る」

「とよしん＼エール！／FESTA」のコンセプトは「マーチングバンド応援隊とエール！を贈る」です。豊橋信用金庫の公式キャラクター「マーチングバンド応援隊」は、のんほいパークの動物をモデルにした12体のキャラクターです。マーチングバンド応援隊は、音楽演奏行進で地元を巡り「地域の皆さまに楽しくエールを贈る」ことをミッションとしています。

イベント当日は、そんな「マーチングバンド応援隊」が園内の至るところに登場し、地域のみんなにエール！を贈ります。園内周遊謎解きラリーは、「マーチングバンド応援隊からの手紙」をテーマに園内を回りながら親子一緒に謎解きに挑戦。園内の5箇所に設置された謎を解き、ゴールに持っていくとゲームクリアカードとお菓子の詰め合わせをプレゼント♪（先着1,500名様）

※各種企画や景品は数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※当日はのんほいパーク周辺の道路が大変混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。

※駐車場代は有料となります

※荒天の場合、イベントを中止します（小雨決行）。

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

豊橋信用金庫 営業企画部（担当：蔵地、木村）

Tel：0532-57-7109

Email：gyomu@toyo-shin.co.jp

https://www.toyo-shin.co.jp/