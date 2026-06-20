doogeeストア楽天市場店、最大100,000ポイントが当たる「抽選ポイントキャンペーン」を6月20日より開催

深圳市新义腾飞电子商务有限公司抽選ポイントキャンペーン doogeeストア楽天市場店

「doogeeストア 楽天市場店」は、本日2026年6月20日（土）00:00より、「抽選ポイントキャンペーン」を開始いたしました。

本キャンペーンは、6月の大型セール終了後もdoogeeストアをご利用いただくお客様へ感謝を込めて実施する、期間限定のお客様還元企画です。

期間中にエントリーのうえ、doogeeストア内で合計5,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様を対象に、抽選で最大100,000ポイントをプレゼントいたします。

ショップページ：https://www.rakuten.co.jp/doogee-store

イベントリンク：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/

■最大100,000ポイントが当たるチャンス

キャンペーン期間：

2026年6月20日（土）00:00 ～ 2026年6月30日（火）23:59

参加条件：

期間中にエントリーのうえ、doogeeストア内で合計5,000円（税込）以上ご購入

賞品内容：

1等：100,000ポイント（10名様）

2等：10,000ポイント（50名様）

3等：1,000ポイント（500名様）

1等の100,000ポイントは、doogeeストアで人気のAndroidタブレットやスマートデバイスを購入するお客様にとって、非常に大きな還元となります。

doogeeストア内では、1万円台から3万円前後のタブレットやスマートデバイスも多数展開しており、1等が当たれば、タブレット購入が実質無料級になるだけでなく、さらに次回のお買い物にも使えるポイントが残る可能性があります。

■6月大セール終了後の“もう一度お得”なタイミング

楽天市場では6月に大型セールが開催され、多くのお客様がタブレット、スマートフォン、スマートウォッチなどのスマートデバイスを検討されました。

一方で、

「セール期間中に買い逃してしまった」

「もう少し比較してから購入したかった」

「子供用や学習用のタブレットを探している」

「在宅ワークや動画視聴用の端末を買い足したい」

「楽天ポイントを活用して、さらにお得に購入したい」

というお客様も少なくありません。

今回の抽選ポイントキャンペーンは、そのようなお客様に向けた、6月後半限定の特別企画です。

■doogeeストアで人気のスマートデバイス

doogeeストア 楽天市場店では、以下のような商品が注目されています。

・Android 16搭載タブレット

・Gemini AI対応タブレット

・11インチ、12インチ、13インチクラスの大画面タブレット

・キーボード付きタブレット

・Widevine L1対応、Netflix視聴向けタブレット

・学習用、子供用、動画視聴用、在宅ワーク用タブレット

・SIMフリースマートフォン

・大容量バッテリー搭載スマホ

・スマートウォッチ、イヤホンなどの周辺機器

特にAndroidタブレットは、学習、ビジネス、動画視聴、電子書籍、オンライン授業、家族共有など、多様な用途で需要が高まっています。

doogeeストアでは、初めてタブレットを購入する方にも選びやすい価格帯と、日常使いしやすいスペックを重視した商品ラインナップを展開しています。

■今買う理由：5,000円以上の購入で抽選対象

今回のキャンペーンは、合計5,000円（税込）以上の購入で抽選対象となるため、タブレット本体だけでなく、スマートウォッチ、イヤホン、スマホ関連商品などを検討しているお客様にも参加しやすい内容となっています。

大型セール終了後の買い足しや、家族用のサブ端末、夏休み前の学習用タブレット、出張・旅行用のモバイル端末を探している方にもおすすめです。

■キャンペーン参加前の確認ポイント

・事前エントリーが必要です

キャンペーンページ：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/lottery/other/2026062010west/

・期間中の合計購入金額が5,000円（税込）以上で対象となります

・対象期間は2026年6月20日（土）00:00から6月30日（火）23:59までです

・ポイント付与条件や対象商品は、楽天市場内のキャンペーン案内をご確認ください

・在庫状況や価格は商品により異なり、予告なく変更される場合があります

■doogeeストアからのメッセージ

doogeeストア 楽天市場店は、これまで多くのお客様にAndroidタブレット、スマートフォン、スマートウォッチをご購入いただき、価格、使いやすさ、配送、セット内容などの面でご評価をいただいてまいりました。

今回の抽選ポイントキャンペーンは、6月の大型セール終了後も引き続きdoogeeストアをご利用いただくお客様への感謝を込めた企画です。

最大100,000ポイントが当たるこの機会に、ぜひdoogeeストア 楽天市場店でのお買い物をお楽しみください。

■会社概要



店舗名：doogeeストア 楽天市場店

事業内容：Androidタブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、スマートデバイス関連商品の販売

※本リリースに記載の内容は発表日時点の情報です。キャンペーン内容、価格、在庫状況、対象商品は予告なく変更となる場合があります。最新情報はdoogeeストア 楽天市場店にてご確認ください。