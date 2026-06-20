成田悠輔さん推薦！ 2000年にわたり世界中で読み継がれてきた『自省録』が、現代を生きる私たちに寄り添う「人生をひらく古典の知恵」シリーズとして、新訳版で発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年6月19日に『TIMELESS WISDOM 人生をひらく古典の知恵 自省録』（マルクス・アウレリウス著、ジル・ハッソン編著、佐々木寛子訳）を刊行しました。

ローマ皇帝マルクス・アウレリウスによって2000年前に書かれた『自省録』を、現代を生きる人に向けたメッセージとともに新訳版で再編集。おしゃれな装丁にときめき、見開き1項目の構成でわかりやすい、自分らしさを見つめ直すきっかけになる一冊です。

■ ローマ皇帝も、同じ悩みを抱えていた

SNSの通知、誰かの何気ない一言、正解のない将来への不安……そんな「外側の声」に押しつぶされ、自分の気持ちがどんどんすり減っていく。

実は、ローマ皇帝マルクス・アウレリウスも同じ悩みを抱えていました。皇帝という立場にありながら、「思い通りにいかない現実にいら立つ自分」や「迷い、弱音を吐きそうになる自分」をひっそりとノートに書き留めていたのです。その言葉をまとめたものが有名な『自省録』です。

彼が赤裸々に書き記した心情は、心の軸を深く、強く、美しく整える言葉として私たちのことを支えてくれます。

■ 自分の内側を整え、静かな自信を取り戻すための106の言葉

「他人の評価に振り回されるのは、自分の時間を他人に明け渡すことと同じ」「変えられないことに執着せず、いま、この瞬間の自分に全力を注ぐ」--見開きの右ページに「自省録の言葉」、左ページに「現代のあなたへのアドバイス」として解説を添えました。

難解な哲学の言葉は出てきません。朝、家を出る前や、疲れて帰ってきた夜に、ふと開いたページの一節が、あなたの心をじんわりと満たしてくれます。

■成田悠輔さんが推薦 カバーイラストはカタユキコさんの描きおろし

これまでに『自省録』を何度も読んできたという、イェール大学助教授・半熟仮想株式会社代表の成田悠輔さんが、本書に対して推薦のコメントを寄せています。

お金も、権力も、成功も、あなたの人生の悩みを解決しない。

なぜか。答えは『自省録』にある。

カバーイラストは、紙博やコミティアでも人気のイラストレーター・カタユキコさんの描きおろしです。自省録の世界観を現代的にアップデートし、表現しています。

■ こんな方におすすめです

- 他人の評価や言葉に振り回されやすい方- SNSの情報や外側の声に疲れを感じている方- 哲学書に興味があるが、難しくて読めないと思っている方

◎書籍概要

【目次】

Book1 アウレリウスの学び

Book2 自分を生きる

Book3 自分を信じる

Book4 心を整える

Book5 自分の道を行く

Book6 他者と生きる

Book7 変化を恐れず生きる

Book8 感情に振り回されない

Book9 正直に生きる

Book10 しなやかに生きる

Book11 誠実に向き合う

Book12 人生を生ききる

【著者情報】

マルクス・アウレリウス（121～180）

ローマ皇帝であり、ストア派の哲学者。深い知性、高潔さ、徳への献身で名高い。「五賢帝」の最後の１人として、政治的にも軍事的にも困難な時代において、卓越したリーダーシップとレジリエンスを発揮した。『自省録』は、倫理的に生きるための自省自戒を書きとめた、アウレリウスの私的な手記であり、それがのちに編纂されたものである。思想史に偉大な功績を残したアウレリウスの哲学は、自律、マインドフルネス、自然と調和して生きることを重視しており、人生の目的や意義を求める現代人にとって、時代を超えた指針となっている。

＜編著者＞ジル・ハッソン

作家、キャリアコーチとして、個人の成長やキャリア開発、メンタルヘルス、ウェルビーイングに関連する幅広いトピックについて、20年にわたり執筆と指導を行ってきた。著書は22冊を超える。レジリエンス、コミュニケーション・スキル、アサーティブな自己主張などに関する本も執筆している。

＜訳者＞佐々木寛子

大阪大学人間科学部卒。ストックホルム大学大学院ジャーナリズム研究科修士、東京都立大学大学院経営学研究科修士。出版社勤務を経てフリーランス。訳書に『マネジャーの全仕事』『「怠惰」なんて存在しない』『チームは未来志向の対話でうまくいく』（いずれもディスカヴァー）、『エスキモーに氷を売る』（フォレスト出版）など。

【書籍情報】

タイトル：『TIMELESS WISDOM 人生をひらく古典の知恵 自省録』

発売日：2026年6月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／256ページ

ISBN：‏978-4799332924

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＜紙書籍＞

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＜電子書籍＞

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