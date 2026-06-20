歴代 Honda ウイングマークの折り畳みコンテナボックス、Amazon.co.jp にて一般開始。

歴代 Honda ウィングマークをモチーフにした「折りたたみコンテナボックス」が一般販売開始！

株式会社フェイス折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー

ノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP から、歴代の「Honda ウイングマーク」をモチーフにした「折りたたみコンテナボックス」が登場。Amazon にて一般販売致します。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H28FNFWM

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

1953年から現在に至るまで、Hondaの歴代ウィングロゴの変遷を一面にあしらった折り畳みコンテナボックスは本田技研工業の正式ライセンスを取得した公認アイテム。

商品詳細

折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー

■材質：ポリプロピレン

■組み立て時：約W52.5 × H33.5 × D36cm

■折りたたみ時：約W52.5 × H10 × D36cm

■耐荷重：20kg

■積み重ね可能段数：4段



■JAN：4570138442554 (品番：442554)

折りたたみコンテナボックス ホンダウィングヒストリー

商品紹介ページ

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【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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