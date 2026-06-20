アニメ「リラックマ」 第2弾PV、第2弾キービジュアルを公開！　新たな物語のシーズンタイトルは「てくてく世界旅行」

サンエックス株式会社

サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区）は、毎週土曜あさ9時25分よりTBSにて放送中のProduction I.G制作によるアニメ「リラックマ」において、#12放送後、アニメ「リラックマ」第2弾PVおよび第2弾キービジュアルが公開されたことをお知らせします。

新たに公開された第2弾PVでは、様々な場所を旅するリラックマたちを、幾田りらさんによるナレーションとともにごゆるり楽しめます。また、第2弾キービジュアルでは、シーズンタイトル「てくてく世界旅行」の発表とあわせて、リラックマたちの新たな物語を予感させるビジュアルを公開しています。

■アニメ「リラックマ」第２弾PV、第２弾キービジュアルを公開！

▼ 第2弾 PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NhAEjnEoy3s ]

▼ 第2弾キービジュアル

「あっちへ、こっちへ

いろんな好きにであえるかもね」

作品基本情報

■放送・配信情報

■TV放送

毎週土曜あさ 9:25 から TBS にて放送中。

ほかTBS系各局にて順次放送中。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/858_1_2bb0635be04a0a5cdbadc9aff907e710.jpg?v=202606201151 ]

■見放題配信

毎週土曜あさ9:30から各種プラットフォームにて配信中。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/858_2_c16ca9876b344d1a3e4f7a7531c632c1.jpg?v=202606201151 ]

■無料配信

毎週土曜あさ9:30から各種プラットフォームにて配信中。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/18631/table/858_3_c8d6d2627a06451a44665159579793a8.jpg?v=202606201151 ]

～イントロダクション～

どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が

今度は日常を飛び出して、ゆる～り広がるアニメーションの世界へ。

心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。

どこにいても、なにをしてても、

あなたのそばにリラックマを。

新たにうごきだす、わくわくの物語。

■スタッフ

ナレーション 幾田りら

原作 サンエックス

監督 板津匡覧（前編）、かまくらゆみ（後編）

キャラクターデザイン 森田千誉

美術監督 山㟢涼奈

美術 スタジオ風雅

色彩設計 佐藤真由美

撮影監督 奥村隆弘

編集 植松淳一

音響監督 菊田浩巳

音楽 横関公太、池田善哉、菅野みづき

音楽制作 レジェンドア

アニメーションプロデューサー 松下慶子

アニメーション制作 Production I.G

■主題歌

「stay with me」

アーティスト：幾田りら

作詞・作曲：幾田りら

編曲：KOHD

■アニメ「リラックマ」公式

アニメ公式サイト：https://www.rilakkuma-anime.com/

アニメ公式X：https://x.com/rilakkuma_anime

アニメ化決定PV：https://youtu.be/ogHlRozpQ_U?si=GCgx6RdntyJtvgPL

第1弾PV： https://youtu.be/rV-fcFL5vtU

■リラックマ公式

公式サイト：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

公式X：https://x.com/rilakkuma_gyr

■権利表記

(C)SAN-X / チームリラックマ

■サンエックスについて（https://www.san-x.co.jp/company/）

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100％オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。

＊サンエックス公式HP：https://www.san-x.co.jp/

(C)SAN-X / チームリラックマ