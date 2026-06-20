TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』より、抱き枕カバーが受注生産商品で登場！

株式会社アニメイトホールディングス

累計1110万部突破(電子書籍含む)！衣笠彰梧による小説『ようこそ実力至上主義の教室へ』を原作としたアニメ作品。2026年4月1日よりTVアニメ4th Season 2年生編1学期が放送となった。

この度本作より新商品が登場です。

堀北鈴音、一之瀬帆波の抱き枕カバーが登場！表裏異なるデザインを使用し、2つの表情をお楽しみいただけます。

ずっと触れていたくなる、上質ななめらかさが心地よい質感。まるでそこにいるような存在感を、見て、触れて、ご堪能ください。

こちらの商品の受注期間は2026年6月20日～7月5日まで。全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等でご予約受付中！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/r/r104012_hy/

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

抱き枕カバー(全2種)

【価格】

各13,200円（税込）

【サイズ】

約160×50cm

【受注期間】

2026年6月20日～2026年7月5日

【発売日】

2026年9月4日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会

■TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ』公式サイト：https://you-zitsu.com/

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。