宇垣美里さん推薦！ スティーブ・ジョブズも愛読した名著『預言者』が「人生をひらく古典の知恵」シリーズとして新訳版で発売

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン

株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：谷口奈緒美）は2026年6月19日に『TIMELESS WISDOM 人生をひらく古典の知恵 預言者』（ハリール・ジブラン著、ジル・ハッソン編著、佐々木寛子訳）を刊行しました。

スティーブ・ジョブズやデヴィッド・ボウイが密かに愛読していたと言われる、100年以上世界中の人の心を支えてきた名著『預言者』が解説とともに新しい現代訳で登場しました。おしゃれな装丁にときめき、見開き1項目の構成でわかりやすい、自分らしさを見つめ直すきっかけになる一冊です。

■ 正しい答えを押しつけない。気づきを引き出す詩的で美しい言葉

愛・結婚・子ども・仕事・自由・悲しみ・死--人生で一度は迷う27のテーマに対して語りかける預言者の詩的な言葉を通じて、自分の考えや過去の出来事を「これでよかったんだ」と素直に受け入れられるでしょう。

■ 人生の軸を見つめ新しい翼を手にする81の言葉

「愛はあなたを傷つける。しかしその傷が、あなたをより深くする。」「仕事を愛することができれば、それはもはや労働ではない。」--見開きの右ページに「預言者の言葉」、左ページに「現代のあなたへのアドバイス」として解説を添えました。

難解な哲学の言葉は出てきません。朝、家を出る前や、疲れて帰ってきた夜に、ふと開いたページの一節が、あなたの心をじんわりと満たしてくれます。

■宇垣美里さんが推薦 カバーイラストは中島梨絵さんの描きおろし

フリーアナウンサー・俳優の宇垣美里さんが本書に対して推薦のコメントを寄せています。



詩的な言葉で紡がれる真理は美しく、答えを押し付けない誠実さが沁みる。

お守りみたいな一冊。

■ こんな方におすすめです

◎書籍概要

- 誰かに相談しても悩みが晴れずモヤモヤしている方- SNSの情報や外側の声に疲れを感じている方- 哲学書に興味があるが、難しくて読めないと思っている方【目次】

Chapter 1 愛について

Chapter 2 結婚について

Chapter 3 子どもについて

Chapter 4 与えることについて

Chapter 5 食べることと飲むことについて

Chapter 6 働くことについて

Chapter 7 喜びと悲しみについて

（以下略）

【著者情報】

ハリール・ジブラン（1883～1931）

レバノン出身のアメリカ人作家、詩人、画家。愛や自由、生きる意味、人間の精神といった哲学的テーマを、優れた洞察力と、簡潔で象徴的な表現で描き出し、文化や世代を超えて広く支持されている。なかでも、散文詩『預言者』は、その時代を超えた叡智が、史上有数の名著として世界中で愛読されている。

＜編著者＞ジル・ハッソン

作家、キャリアコーチとして、個人の成長やキャリア開発、メンタルヘルス、ウェルビーイングに関連する幅広いトピックについて、20年にわたり執筆と指導を行ってきた。著書は22冊を超える。レジリエンス、コミュニケーション・スキル、アサーティブな自己主張などに関する本も執筆している。

＜訳者＞佐々木寛子（ささき・ひろこ）

大阪大学人間科学部卒。ストックホルム大学大学院ジャーナリズム研究科修士、東京都立大学大学院経営学研究科修士。出版社勤務を経てフリーランス。訳書に『マネジャーの全仕事』『「怠惰」なんて存在しない』『チームは未来志向の対話でうまくいく』（いずれもディスカヴァー）、『エスキモーに氷を売る』（フォレスト出版）など。

【書籍情報】

タイトル：『TIMELESS WISDOM 人生をひらく古典の知恵 預言者』

発売日：2026年6月19日

刊行：ディスカヴァー・トゥエンティワン

仕様：単行本（ソフトカバー）／232ページ

ISBN：‏978-4799332931



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