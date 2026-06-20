関西エリア限定「アパマンショップ来店キャンペーン」を6月20日より開始

APAMAN株式会社

APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）が展開する「アパマンショップ」は、関西エリアのアパマンショップ店舗へのご来店者を対象に、2026年8月1日（土）に和歌山県・白良浜で開催される「SKY ART FESTIVAL 2026」の入場チケット（1名様券×2枚）が抽選で当たる「アパマンショップ来店キャンペーン」を、2026年6月20日（土）より開始いたします。

本キャンペーンは、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県の関西エリアにあるアパマンショップ店舗へご来店いただいた方を対象に実施するものです。期間中、対象店舗へご来店のうえ、専用フォームからご応募いただいた方の中から、抽選で合計80組160名様に「SKY ART FESTIVAL 2026」の入場チケット（1名様券×2枚）をプレゼントいたします。

抽選結果は、2026年7月22日（水）までに、ご登録いただいたメールアドレス宛に通知予定です。当選された方には、当選通知メールの受信後24時間以内に参加意思をご返信いただき、返信確認後、レターパックにてチケットを送付いたします。

関西エリア限定 アパマンショップ来店キャンペーン

「SKY ART FESTIVAL 2026」について

「SKY ART FESTIVAL 2026」は、2026年8月1日（土）に和歌山県・白良浜で開催される音楽と花火のイベントです。

会場となる白良浜を舞台に、複数のアーティストによる音楽ライブと、夜空を彩る8,000発の音楽花火が予定されています。夏の白浜を楽しめるイベントとして、地域の魅力発信にもつながる取り組みです。

出演予定アーティストには、石井竜也、YU-KI & DJ KOO from TRF、DA PUMP、夏川りみ、STU48、TEE、ハジ→、SHOW-WA、Pasmal、Be-rayがラインアップされています。

※出演者・内容は変更となる場合があります。

キャンペーン概要

「SKY ART FESTIVAL 2026」開催概要

出演アーティスト[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/325_1_20a0930e8d5dae873b3786273bf7cc9b.jpg?v=202606201151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/325_2_7495b26d005d7254464408b828f8c506.jpg?v=202606201151 ]

※少雨決行、荒天中止となる場合があります。

※イベント内容は変更となる場合があります。

注意事項

・本キャンペーンは、期間中に関西エリアのアパマンショップ店舗へご来店のうえ、専用フォームからお申し込みいただいた方が対象です。

・ご応募はお一人様1回までとなります。

・ご成約、入居申込、賃貸借契約の有無は応募条件ではありません。

・当選チケットは、VIP席、S席、A席のいずれかとなり、席種はお選びいただけません。

・入場チケットは1名様券となり、当選1組につき2枚を送付いたします。

・本キャンペーンの賞品はイベントチケットのみです。会場までの交通費、宿泊費、飲食費、その他参加に伴う費用は当選者様のご負担となります。

・チケットの換金、転売、譲渡はできません。

・当選通知メールの受信後24時間以内に参加意思のご返信がない場合、当選は無効となる場合があります。

・イベントが中止または内容変更となった場合でも、交通費・宿泊費等の補償はいたしかねます。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了となる場合があります。

キャンペーンチラシ

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

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URL： https://apamanshop-job.net/jobfind-pc/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel： 0570-058-889