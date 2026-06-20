株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援する鹿児島県天城町のふるさと納税返礼品として、「吉川果樹園 パッションフルーツ 家庭用」を掲載中です。果肉を生で食していただくのが、一番シンプルでお勧めですが、 黒糖焼酎に入れても甘い香りと酸味がマッチする組み合わせです。パッションフルーツは夏の果物として広く親しまれ、徳之島の天城町でも栽培されています。今回、家庭用という事で、色のムラや色の違いなどございますが、味に違いはございません。 本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。 ※令和7年5月時点

対象返礼品について

▼楽天 パッションフルーツ 家庭用 ＜選べる＞ 約1kg 約2kg 約3kg 約4kg 約6kg https://item.rakuten.co.jp/f465313-amagi/ab-29-n/ ▼チョイス 吉川果樹園 パッションフルーツ 家庭用 1kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46531/5772816?utm_source=kagoshimaken_amagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46531 吉川果樹園 パッションフルーツ 家庭用 2kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46531/5772815?utm_source=kagoshimaken_amagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46531 吉川果樹園 パッションフルーツ 家庭用 3kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46531/5772814?utm_source=kagoshimaken_amagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46531 吉川果樹園 パッションフルーツ 家庭用 4kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46531/5772813?utm_source=kagoshimaken_amagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46531 吉川果樹園 パッションフルーツ 家庭用 6kg https://www.furusato-tax.jp/product/detail/46531/5772812?utm_source=kagoshimaken_amagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46531 ※こちらの返礼品は、在庫次第で受付が終了いたします。

鹿児島県天城町について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f465313-amagi/ https://www.furusato-tax.jp/city/product/46531?utm_source=kagoshimaken_amagicho&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_46531

鹿児島本土から470km南西に位置する奄美群島の離島のひとつ、徳之島。わたしたちの暮らす天城町は、この徳之島の北西部に位置します。亜熱帯の気候に属し、年間を通して温暖な気候に恵まれ、日本の有人島のなかでも10番目の大きさを誇ります。透き通る青い海や尽きることのない緑、満天の星空と、豊かな自然と独自の文化がいまなお、残されています。

寄附金の使い道について

(1) 観光の振興に関する事業 (2) 教育・文化・スポーツの振興 (3) 高齢者福祉対策事業 (4) 子育て支援事業 (5) 環境保全対策事業 (6) 地域活性化事業 (7) 特産品開発に関する事業 (8) 世界遺産推進事業 (9) その他ふるさとづくりに関する事業

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form