“調べる・作る・共有する”を変える実践事例6選を公開。“明日からマネできる”成果創出セミナーを7/29～31に開催＜第四弾＞

株式会社イプロス

生成AIの導入は広がっています。しかし、多くの企業では依然として、ChatGPTを導入したものの定着しない、資料作成に時間がかかる、社内にノウハウが蓄積されない、情報収集やリスクチェックが属人的になっている、などといった課題を抱えています。

AIを導入するだけでは成果は生まれません。重要なのは、営業、情報収集、提案作成、ナレッジ共有、リスク管理などの業務プロセスに組み込み、継続的に成果を生み出せる仕組みを構築することです。

各セミナーの詳細・申込はこちら（無料） :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260619_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button1&rg_src=20260619_iprosai2026summer_prpress#phase-4

その実践知を学べるのが、株式会社イプロスが2026年7月29日（水）～31日（金）開催の「イプロスAI 2026 夏」で実施する特別企画『すぐマネできる！事例紹介セミナー』です。

本企画は、全5回にわたって順次情報公開を予定している特別企画です。今回は第四弾として6講演を公開します。AIエージェント活用、製造業のナレッジ共有、提案資料作成の自動化、AIリサーチ、リスク管理、営業マーケティング連携など、企業の競争力向上につながる実践事例を紹介。各社が現場で培った知見をもとに、すぐに活用できるノウハウを20分で分かりやすく解説します。

■ セミナー概要

すぐマネできる！事例紹介セミナー

日時：2026年7月29日（水）～31日（金）

会場：有明GYM-EX（ジメックス） 会場内特設セミナー会場

【 セミナー詳細ページ 】：https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260619_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260619_iprosai2026summer_prpress#phase-4)

■ セミナープログラム

新しい人を採るな、AIを育てろ ── 生成AIエージェント時代のAI戦略

▼7月30日（木）10:45～11:05

岡本 弘野 氏

株式会社パンハウス 代表取締役CEO

AIエージェント時代に求められる新たな組織戦略とは。「AIを育てる」という発想を軸に、東大松尾研出身の実践者が自身のAI活用法とともに、企業が今後取るべきAI戦略を解説します。

製造業の“探せない・属人化”を解消！安全な社内AIで職人技を共有する方法

▼7月29日（水）16:00～16:20

佐々木 剛 氏

株式会社CAT. AI AIサクセス本部 セールス＆アライアンス戦略部門

資料検索やノウハウ共有に課題を抱える製造業向けに、閉域環境で利用できるAI活用法を紹介。属人化の解消と技術継承を実現する次世代ナレッジ活用について解説します。

提案作成が10倍速：一番使える生成AIスライド作成術（GPT、NotebookLM、Claude）

▼7月30日（木）11:20～11:40

橋本 健太郎 氏

株式会社カトルセ 代表取締役

ChatGPT、NotebookLM、Claudeを活用し、提案資料作成を大幅に効率化する実践手法を公開。資料作成だけでなく、見積・議事録・FAQとの連携まで含めた業務改革の進め方を解説します。

企業データも、業界トレンドも、面倒なリサーチにさよなら。日経の大量のビジネス情報をAIがまるっと分析。

▼7月31日（金）13:40～14:00

藤尾 諭 氏

株式会社日本経済新聞社

情報サービスユニット 企画開発グループ副部長

企業分析や業界調査を効率化する最新AI活用法を紹介。膨大な経済情報を活用しながら、意思決定や事業成長につなげる情報収集の新しい形を解説します。

取引先の不祥事やリスクを見逃さない！銀行レベルのAIで会社を守る新常識

▼7月29日（水）11:20～11:40

三菱UFJ信託銀行株式会社

橋本 育子 氏／市場デジタル推進部 副部長兼フェロー

堀川 貴博 氏／市場デジタル推進部 市場業務推進室 マーケット業務推進グループ課長

ニュースや外部情報から取引先リスクを早期検知するAI活用法を紹介。マネーロンダリング対策や経済安全保障など、企業防衛に役立つ実践事例を解説します。

「実際の商談の会話」で売上を変える！営業×マーケ連動で実現するBtoB受注最大化

▼7月29日（水）11:55～12:15

林 侑平 氏

株式会社ベーシック ferret事業部 マーケティング部 部長

営業現場に蓄積される商談情報を活用し、マーケティング成果につなげる方法を紹介。営業とマーケティングの連携によって受注率向上を実現する考え方と実践ノウハウを解説します。

■ 本講演の見どころ

各セミナーの詳細・申込はこちら（無料） :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/case-study-seminar/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260619_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button2&rg_src=20260619_iprosai2026summer_prpress#phase-4

◎AIエージェントから営業DXまで幅広い実践事例を紹介

◎「導入」で終わらせないAI活用法を学べる

◎情報収集・提案作成・ナレッジ共有・リスク管理の最新事例を公開

◎20分で実務に活かせるノウハウを習得できる

■ 本講演はこんな方におすすめ

■「イプロスAI 2026 夏」について

- 生成AIを導入したが成果創出に課題を感じている方- AIエージェント活用に関心のある経営者・DX担当者- 営業やマーケティングの成果向上を目指す方- 提案資料作成や情報収集を効率化したい方- 社内ナレッジの共有や技術継承に課題を抱える方- リスク管理やコンプライアンス強化に取り組む方

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回 AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

また、業界を代表する有識者や先進企業による専門セミナーに加え、出展企業による事例紹介セミナーも多数開催。AI導入の考え方から、現場での定着・成果創出まで、実践的な知見を学べる場として開催します。

■開催概要

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/171_1_06a1ff967aa7e6da2a209e752e8e3672.jpg?v=202606201051 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/