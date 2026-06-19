C&S学院で市川九團次氏による歌舞伎特別講演会を開催

株式会社ファーストイノベーションC&S学院にて市川九團次氏による歌舞伎特別講演会

東京都中央区のIT企業、株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、高等専修学校C&S学院（所在地：福岡県福岡市中央区大手門2丁目9-24、学校長：松本 雅昭）が2026年6月8日に開催した、歌舞伎俳優 市川九團次氏による特別講演会において、SNSを活用した広報支援を行いました。

当日は約50名の生徒が参加し、日本の伝統文化である歌舞伎の歴史や表現に触れる貴重な学びの時間となりました。ファーストイノベーション代表取締役社長の木ノ根雄志は、C&S学院の副理事長補佐として、同学院が大切にする実践的な学びの機会づくりに共感し、今後も広報面から活動を支援してまいります。

■ 伝統文化と若者の表現が出会う特別講演会

特別講演会の様子

高等専修学校C&S学院は2026年6月8日、歌舞伎俳優 市川九團次氏を招き、歌舞伎について学ぶ特別講演会を開催しました。

本講演会は、同学院の「総合的な探究の時間」の一環として実施されたものです。当日は約50名の生徒が参加し、日本の伝統文化である歌舞伎の歴史や表現に触れる機会となりました。

多くの生徒にとって歌舞伎は身近なものではありませんでしたが、市川九團次氏による講演と実演を通じて、その迫力や所作の美しさ、表現の奥深さを体感しました。会場では大きな拍手や歓声が起こり、伝統文化を自分たちの感性で受け止める時間となりました。

■ 生徒が参加し、表現を体感するC&S学院らしい学び

講演では、市川九團次氏が歌舞伎の魅力を伝えるだけでなく、生徒と一緒に踊る場面や掛け声を交わす場面も生まれました。また、生徒が刻むリズムに合わせて市川九團次氏が舞うなど、予定にはなかった即興のコラボレーションも実現しました。

一方的に話を聞く講演ではなく、生徒自身が参加し、感じ、表現する時間となったことは、C&S学院が大切にしている実践的な学びを象徴するものです。文化や世代を超えて表現がつながる場面には、同学院ならではの柔軟で前向きな教育姿勢が表れていました。

■ 夢に向き合う姿勢が、生徒の背中を押す時間に

市川九團次氏は講演の中で、自身が夢を諦めず努力を重ねてきた歩みについても語りました。その言葉は、表現や将来に向き合う生徒たちにとって、勇気と希望につながるものとなりました。

参加した生徒からは、「歌舞伎のイメージが変わった」「もっと調べてみたい」「実際に観に行きたい」といった声が寄せられました。伝統文化に対する関心を広げるとともに、生徒一人ひとりが自分自身の表現や進路を考えるきっかけにもなる、有意義な講演会となりました。

■ 広報支援を通じてC&S学院の活動を応援

C&S学院は、生徒が多様な価値観や文化に触れ、自ら表現する機会を大切にしています。

今回の特別講演会も、伝統文化を学ぶだけでなく、生徒の感性や可能性を引き出す取り組みとして大きな意義がありました。

ファーストイノベーションは、C&S学院のこうした教育活動に深く共感しています。

今後も、同学院が取り組む実践的で温度感のある学びをより多くの方に届けられるよう、広報面から継続的に支援してまいります。

関連企業・団体概要

【高等専修学校C&S学院】

所在地：〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門2丁目9-24

学校長：松本 雅昭

公式サイト：https://cs-music.jp/

【株式会社ファーストイノベーション】

本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

愛知支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai 内

代表取締役社長：木ノ根雄志

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/