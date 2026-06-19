【登別温泉/望楼NOGUCHI登別】北海道の海と山の旬の恵みを堪能できる、季節限定の夏膳の提供を開始

野口観光マネジメント株式会社望楼NOGUCHI登別2026年夏会席～湯けむりの香、噴火湾の潮、胆振と北海道の恵み～

本夏膳では、北海道の豊かな自然が育んだ旬の食材を厳選し、夏ならではの味覚をお楽しみいただけるお献立をご用意しております。

北海道産アスパラガスの、みずみずしい食感と豊かな甘みを活かした天ぷらから始まり、近海の恵みを楽しめるお造り、北海道のブランド牛・白老牛もご堪能いただけます。最後にはお客様のペースに合わせて炊き上げる釜炊きのゆめぴりかをご用意。炊き立てならではの香りと味わいをお楽しみいただけます。

また、デザートとともにお召し上がりいただくお飲み物には夏膳限定のアロニアティーもご用意しております。

この時期しか味わえない北海道の旬の恵みを取り入れた夏膳で、季節の移ろいを感じる特別なひとときをお過ごしください。

■提供期間

2026年8月末まで

▼ご予約はこちら▼

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（※本記事に掲載している写真はイメージです。仕入状況により産地や食材、内容が変更となる場合があります。）