「リブマックスリゾート石和温泉」リブランドオープン!

株式会社リブ・マックス

全国に210店舗のホテルを展開する株式会社リブ・マックス（本社：東京都港区、代表取締役：有山 憲）は、2026年6月19日に「リブマックスリゾート石和温泉」をオープンいたします。

石和温泉は、山梨県を代表する温泉地のひとつとして知られ、都心からのアクセスの良さと豊かな自然環境を兼ね備えた人気の観光エリアです。当ホテルでは、石和温泉ならではの癒やしの時間を提供するとともに、幅広いお客様に快適にお過ごしいただける空間づくりを目指します。

■エリア特性

石和温泉エリアは、首都圏から約90分という優れたアクセス性を有し、週末旅行やリフレッシュ需要を取り込める観光エリアです。また、ぶどう・桃などのフルーツやワイナリー巡り、富士山・河口湖エリアへの観光拠点としても幅広い世代に高い人気を集めております。

本施設のリブランドオープンを通じて、山梨の豊かな自然・食・観光資源を楽しめる新たな滞在価値の提供を目指してまいります。

■自然を感じながら、温泉とサウナで至福のひとときを

石和温泉は、1961年に誕生した山梨県内有数の温泉地であり、四季折々の自然や豊かな食文化とともに、多くの観光客に親しまれてきました。本施設では、地下から湧き出る自噴天然温泉とサウナに加え備えた温浴空間を提供いたします。旅の疲れを癒やす天然温泉に加え、四季折々の表情を見せる庭園を眺めながら気軽に温泉のぬくもりを感じられる足湯、心身をリフレッシュできるサウナを完備し、ゆったりとした癒やしの時間をお楽しみいただけます。

温泉で心身を解きほぐし、サウナでリフレッシュする――。石和温泉ならではの穏やかな環境の中で、日常を離れた特別な滞在体験を提供してまいります。

大浴場大浴場足湯

施設概要

・施設名：リブマックスリゾート石和温泉

・所在地：〒406-0024 山梨県笛吹市石和町川中島1607-40

・アクセス：■電車をご利用の場合

JR中央本線「石和温泉駅」より車で約5分

JR新宿駅から特急「あずさ」「かいじ」利用で約90分

■お車をご利用の場合

中央自動車道「一宮御坂IC」より約15分

東京都心から約100分

・オープン日：2026年6月19日

株式会社リブマックスについて

リブマックス ホテルズ＆リゾーツは全国210店舗を展開する日本最大級の直営型ホテルブランドです。

「リゾートをもっと身近に」をテーマに、天然温泉や露天風呂付き客室、ビュッフェ形式の食事など、多彩な宿泊体験を提供しています。

公式HP：https://www.hotel-livemax.com/

リブマックスリゾート公式HP：https://www.livemax-resort.com/

公式アプリ：AppStore・GooglePlayにて「ホテルリブマックス」で検索

本件に関するお問い合わせ先

株式会社リブマックス リゾート事業部

〒107-0052 東京都港区赤坂2-5-1 S-GATE赤坂山王 9F

TEL：03-3505-0777 FAX：03-3505-0781

お問い合わせフォーム：https://www.hotel-livemax.com/contact/