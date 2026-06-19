トマトの旨みと、ピリッとした辛みがあとを引く。新商品「メッツィ・リガトーニ スパイシートマトソース」6月22日発売
フランス発の冷凍食品専門店Picard（ピカール）を展開するイオンサヴール株式会社（本社：東京都中央区）は、2026年6月22日（月）、新商品「メッツィ・リガトーニ スパイシートマトソース」を発売いたします。
また同日より、「夏のホット＆スパイシー！（Un ete qui a du piquant !）」フェアを開催いたします。
新商品の発売に合わせ、スパイスやハーブを使ったおすすめ商品を取り揃え、夏に楽しみたい味わいをご紹介します。
メッツィ・リガトーニ スパイシートマトソース
■新商品「メッツィ・リガトーニ スパイシートマトソース」
400g 949円（税込）
メッツィ・リガトーニのもっちりとした食感に、トマトの旨みと、ピリッとした辛みを合わせ、食欲をそそる味わいに仕上げました。
さらに、モッツァレラチーズをはじめとした2種類のチーズを使用し、なめらかさとコクを加えています。
電子レンジで温めるだけで手軽に楽しめるため、暑い日にできるだけ火を使いたくない時や、手軽に食事を済ませたい時にもおすすめです。
ソースを楽しむためのパスタ「メッツィ・リガトーニ」とは？
メッツィ・リガトーニは、イタリアで親しまれている筒状パスタ「リガトーニ」を短めにしたパスタです。
表面の溝と中空構造によりソースが絡みやすく、一口サイズで食べやすいことから、パスタとソースを一緒に楽しめるのが特徴です。
また、しっかりとした厚み、もっちりした食感があり、濃厚なソースやスパイシーな味わいとも相性の良いパスタとして親しまれています。
今回の「メッツィ・リガトーニ スパイシートマトソース」では、トマトの旨みと辛みを合わせたソースと組み合わせることで、一口ごとにソースの味わいをお楽しみいただけます。
■新商品の発売に合わせて「夏のホット＆スパイシー！」フェア開催
開催期間：2026年6月22日（月）～7月26日（日）
開催店舗：ピカール全11店舗・公式オンラインショップ
※プティピカール店舗では実施しておりません。
新商品の「メッツィ・リガトーニ スパイシートマトソース」のほか、ピリッとした辛みがアクセントの商品や、香り豊かなハーブを使った商品など、この季節ならではの味わいをお楽しみいただけます。
■スパイスやハーブが香る、夏におすすめの商品
フリット・リュクス ケイジャンスパイスフレンチフライ
外はカリッと香ばしく、中はホクホク。皮付きポテトの豊かな味わいとスパイシーな香りが絶妙にマッチします。ビールやワインとの相性も抜群で、チーズディップやタルタルソースと合わせると、さらにおいしくお召し上がりいただけます。
500g 899円（税込） 期間限定価格 849円（税込）
詳細を見る :
https://picard-frozen.jp/products/50210?_pos=1&_sid=a341cc240&_ss=r
バスク風チキンとライス
チキン（胸肉）にバスク地方の料理に欠かせないエスペレット唐辛子を使ったソースをかけ、ご飯を添えました。ほどよい辛みと旨みが楽しめる一皿です。電子レンジで温めるだけで、満足感のある食事を手軽に楽しめます。
300g 999円（税込） 期間限定価格 949円（税込）
詳細を見る :
https://picard-frozen.jp/products/190039?_pos=1&_sid=abc498b18&_ss=r
リガトーニ・アラビアータ
トウガラシの効いたスパイシーなトマトソースと揚げナスを合わせたアラビアータです。太めのショートパスタ・リガトーニに、アクセントとしてブッラータチーズソースをトッピングしました。トマトの旨みと辛み、チーズのコクが調和した味わいです。
300g 949円（税込） 期間限定価格 899円（税込）
詳細を見る :
https://picard-frozen.jp/products/86215?_pos=1&_sid=b026e9261&_ss=r
ベトナム風エビ春巻
ハーブやスパイス（コリアンダーなど）で風味づけしたエビの春巻きです。別添のヌクマム（ベトナムの魚醤）ソースをつけてお召し上がりください。爽やかなハーブの香りが広がり、エビの旨みとともにお楽しみいただけます。
240g 999円（税込）
詳細を見る :
https://picard-frozen.jp/products/86015?_pos=1&_sid=16da96732&_ss=r
※価格はすべて税込みです。※店舗により取扱商品および在庫状況が異なる場合がございます。※輸入状況により販売開始時期が変更となる場合がございます。
■販売店舗
ピカール公式オンラインショップ
https://picard-frozen.jp/
ピカール公式オンラインショップ :
https://picard-frozen.jp/
ピカール全11店舗
＜東京都＞
青山骨董通り店 麻布十番店 神楽坂店 キラリナ京王吉祥寺店 ソコラ武蔵小金井店
自由が丘店 代官山店 南町田グランベリーパーク店 武蔵小山店
＜神奈川県＞
横浜ベイクオーター店 横浜元町店
SHOP LIST :
https://picard-frozen.jp/pages/shoplist
◆ピカールの商品を使ったレシピのご案内
ピカールの商品を使用したいろいろなアレンジレシピを公開中です。季節のメニューやおもてなしのヒントに、ぜひご覧ください。
https://picard-frozen.jp/blogs/recipe
アレンジレシピ :
https://picard-frozen.jp/blogs/recipe
【本件に関するお問い合わせ先】 :
https://picard-frozen.jp/pages/contact
◆Picard（ピカール）について
フランス発の冷凍食品専門ブランド「ピカール」。
その原点は、1906年に創業した製氷会社にあります。食材を守るための技術としての“氷”という発想は、やがて冷凍技術へと発展し、今日のピカールへとつながっています。
ピカールは、本場フランスの食文化とおいしさを、毎日の食事に手軽に取り入れられる商品を通じて、心豊かな時間と暮らしをお届けしています。
商品づくりにおいては、自然由来の素材を優先し、甘味料・旨味調味料・GMO（遺伝子組み換え原料）を使用せず、パーム油も使わない設計を基本としています。解凍するだけで楽しめる商品から、オーブンで仕上げる商品まで、手軽さと特別感を両立したラインアップを展開しています。
必要な分だけ使える冷凍食品は、食品ロス削減にもつながります。MSC・ASC認証の水産品や、環境に配慮した商品設計など、日々の選択が自然と環境配慮につながる点も特長のひとつです。変わらないのは、おいしさへのこだわり。変わり続けるのは、届け方。ピカールはこれからも、暮らしに寄り添うかたちで、フランスの食文化を届けていきます。
ピカールとは :
https://picard-frozen.jp/pages/about