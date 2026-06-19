【TABASA/タバサ】涼しく華やかに過ごす、夏の更紗プリント

さらり、軽やか。夏を彩る「ピケボイル×サークル更紗」

株式会社パパスタバサ/涼しく華やかに過ごす、夏の更紗プリント(https://tabasa1993.jp/news/chintz2026june)

日差しが一段と強くなり、夏の気配がぐっと色濃くなる今日この頃。これから迎える本格的な夏を前に、毎日を快適に、そして自分らしく過ごすための準備を始めませんか？ 湿気や暑さに負けない秘訣は、何よりも肌に触れるクオリティにあります。そんな季節にぴったりなのが、肌離れが良く、風を通して美しく映える「更紗綿」。 伝統的なオリエンタル柄を現代らしく軽やかに仕上げた、TABASAならではの特別なアイテムです。気分が上がるオレンジレッドから爽やかなネイビー、シックなモノトーンまで、心地よく日々を楽しめる、涼しく華やかに彩る4つのスタイルをお届けします。

■ Fabric Detail：【ピケボイル×サークル更紗プリント】

涼やかなコットン100％のピケボイル生地を使用しています。透ける部分と透けない部分がストライプ状に織りなす繊細な畝（うね）があり、この凹凸が夏の汗ばむ肌への密着を防いで、常にさらりと心地よい肌あたりをキープしてくれます。その上質な生地に、インクジェットプリントでレース刺繍のような細やかなサークル更紗柄を表現しました。ストライプ生地に更紗プリントを施すという、TABASAのこだわりのある素材です。



同系色の濃淡で奥行きのある色彩が、お顔周りを優しく華やかに引き立ててくれます。洗うほどに肌に馴染み、風合いが増していく。 この夏、何度も袖を通したくなる「夏の本命」素材です。そんな愛着のわく質感を、ぜひ貴方の肌で感じてみてください。

◆Style 01：「主役級、更紗ワンピで華やぐ、夏の洗練リラックス」

ピケボイル×サークル更紗(https://tabasa1993.jp/news/chintz2026june)ピケボイルサークル更紗プリントワンピース \41,800 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10575)

パッと気分の上がるオレンジレッドのサークル更紗が目を引く、主役級のワンピース。二の腕を優しくカバーするドロップショルダー袖の優美なボリューム感や、高めの位置での切り替えなど、1枚でスタイルアップが叶うこだわりのディテールが詰まっています。ゆったりとした贅沢な分量感が大人のゆとりを感じさせ、切り替えからふわりと広がるAラインのシルエットが、風を運んで涼やかな佇まいを演出。



一見、「インパクトの強い柄は着こなせるかな？」と思われる鮮やかな総柄ですが、ボトムに白のワイドパンツをレイヤードすれば、柄の強さが程よく引き算されて、今年らしいリラクシーなバランスに。肌離れの良い更紗綿の軽やかさと、白を効かせた足元がすっきりと爽やかな印象に仕上げてくれます。

胸元にクリアな大ぶりのネックレスを添えて、どこか異国情緒漂う洗練されたスタイルの完成。お出かけがエキゾチックなリゾート気分で楽しくなる、華やかな心弾むスタイルです。

◆Style 02：「モノトーンで魅せる、涼やかで品のある更紗フェミニン」

ピケボイルサークル更紗プリントワンピース \41,800 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10575)

シックで落ち着いた佇まいを叶える、色違いのブラック（モノトーン）。1枚でさらりと着こなすことで、更紗綿ならではの驚くほどの軽やかさと涼しさを、ダイレクトに実感していただけるスタイルです。贅沢な分量感が大人のゆとりを感じさせ、切り替えからふわりと広がるAラインのシルエットが、歩くたびに心地よい風を運んでくれます。二の腕を優しくカバーする袖の優美なボリューム感や、高めの位置での切り替えなど、美しくスタイルアップを叶えるデザインはブラックでも健在です。



シックな黒でありながら、繊細なサークル更紗柄の透け感で軽やかで爽やかな印象に。さらにホワイトのニットやミュールのアクセントを効かせれば、大人の洗練されたクリーンなモノトーンスタイルが完成します。蒸し暑い季節もシックに、そして快適に過ごせる心強い味方です。

◆Style 03：「デニムでこなれる、大人の更紗フレンチカジュアル」

ピケボイルサークル更紗プリントブラウス \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10576)

衿元のギャザーから贅沢に広がるAラインが、体を優しく包み込むふんわりとしたシルエットを描き、身に纏うだけで心地よい開放感に包まれる一着です。 肩周りが楽なラグラン袖や、手首を華奢に見せてくれる九分袖のギャザーなど、どこから見てもバランスの取れた美しさ。そして一番のときめきは、後ろ中心にあしらわれたリボン結びのデザインです。さりげない大人のチャーミングな遊び心を演出してくれます。写真のように髪をアップにしたり、ショートヘアの方にも映える後ろ姿を叶えてくれます。



主役級ブラウスに、肌離れの良い更紗綿の軽やかさと、深みのあるデニムのインディゴブルーが合わされば、ぐっと引き締まり洗練された爽やかな印象に。360度どこからでも視線を集める華やかさで、夏のお出かけがもっと楽しくなるスタイルです。

◆Style 04：「ネイビー×ホワイトが目を惹く、デイリーな夏の更紗シック」

ピケボイルサークル更紗プリントブラウス \33,000 税込(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10576)

白地にネイビーブルーのサークル更紗が品よく映えるブラウスに、真っ白なワイドパンツを合わせた、クリーンな夏のコーディネート。 衿元に贅沢にあしらわれたギャザーが、体を優しく包み込み、身に纏うだけで心がすっと軽くなるような開放感をもたらしてくれます。ボトムスには、優雅な揺れ感が美しい白のワイドパンツを。贅沢な生地の分量感が、日常のこなれ感と大人の気品をプラスしてくれます。肌離れの良さが自慢の更紗綿に、シーズンムードを高めるハットやトートバッグを合わせれば、暑い季節も爽やかに、そして優雅に乗り切れる、この夏おすすめのスタイルです。

涼しく華やかに過ごす、夏の更紗プリント :https://tabasa1993.jp/news/chintz2026june詳しくはこちらからご覧くださいませ。TABASA SHOP LIST :https://tabasa1993.jp/#shoplist全国のタバサショップはこちらからご覧ください。TABASA公式WEB SHOP :https://papas.jpn.com/webshop/brand/tabasaタバサ公式ウェブショップはこちら