なぜ今、経営者は「社外」で学ぶのか？米国主流の”エグゼクティブ教育”にビジネスリーダー1,134名が集結した理由

アチーブメント株式会社

人材教育コンサルティングを展開するアチーブメント株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役会長兼社長：青木仁志）は、2026年6月10日（水）から12日（金）までの3日間、一般財団法人日本プロスピーカー協会（JPSA）の会員限定の『頂点への道』講座アチーブメントテクノロジーコースを開催いたしました。

過去最大となる1,134名の方々にご受講いただいた今回は、同一講師のメッセージを全国の会場に中継するパブリックビューイング（全国4都市：東京・大阪・名古屋・福岡）とオンラインにて開催。一個人や一企業の業績向上にとどまらず、地域社会や業界全体の発展に貢献する「真のリーダーシップ」を追求する3日間となりました。

■”エグゼクティブ教育”の市場規模は、米国の18分の１。

インハウス研修が主流の日本で、異例の1,134名による大規模「公開講座」の開催

今回のアチーブメントテクノロジーコースには、経営者や業界トップの成果を出すビジネスパーソンの方々など、多くの”エグゼクティブ”と呼ばれる方々にご参加いただきました。

これまで、”エグゼクティブ教育”の市場構造は日米で異なる特徴がありました。米国では、経営者や指導者層が個人の投資として自発的にプログラムへ参加し、社外のリーダーと切磋琢磨する文化が定着しています。実際、2026年時点で北米（米国など）における”エグゼクティブ教育”の市場規模は約220億ドル（約3.3兆円）に達し、世界市場の約41%を占めています（※1）。一方、これまで日本では企業が主導して自社内で行う「インハウス（社内）研修」が中心でした。日本における”エグゼクティブ教育”の市場規模は約12億ドル（約1,800億円）に留まっています（※2）。しかし、近年の学び直しの潮流に伴い、経営者やビジネスパーソンが自発的に能力開発を行う動きが日本でも広がりを見せています 。

今回お集まりいただいた1,134名の経営者・指導者層の方々も、まさに”自発的に”現場を離れて、3日間をご参加いただきました。普段は交わることのない他業種・他業界のビジネスリーダーたちと同じテーブルで学びや刺激を共有し合うことで、多角的な視点や高い視座を得ながら、業績や実生活の具体的な変革へとつながる学びの場をお届けいたしました。

※１ Executive Education Program Market : Global Industry Analysis 2016 - 2025 and Opportunity Assessment 2026 - 2036

※２ Ken Research『Japan Executive Education and Leadership Programs Market』

■1,134名が集う「公開講座」の３つの特徴

本講座は、世界67カ国以上で学ばれている選択理論心理学やナポレオン・ヒルの『THINK AND GROW RICH』を土台とした目標達成の技術を体系的に学ぶプログラムです。3日間を通して、人生の目的や理念を明確にし、目的や理念から一貫して生きるための具体的な行動計画や目標設定まで行います。



１．地域や業界を代表するトップリーダーが集結

受講生の多くは、全国各地の地域や業界をリードする企業の経営者やマネジャー層です。それぞれの分野で日々挑戦を続け、実績を積み重ねている方々が集まっています。また、本講座では受講生の4人に1人がプロ講師の認定資格を持つ方々でした。認定資格を持つ皆様は、選択理論心理学と目標達成の技術を実践することで圧倒的な成果や劇的な変化を起こした経験をもとに、選択理論心理学や目標達成の技術を伝える講演活動をされています。

講義を通じて知識を深めるだけでなく、地域や業界を代表するトップリーダーが集まり、お互いの経験や考え方を共有し合うことで、これからの地域や業界をより良くしていくための新たな視点や協働が生まれる時間となりました。

２．満足度の高さ

講座直後に実施された受講生アンケートでは、多くの受講生から高い評価をいただきました。

▼アンケート結果

講義内容の満足度： 7.84点 / 8点満点 （「大変満足」が 88.7%）

知人への推奨度： 9.48点 / 10点満点 （「絶対に勧めたい(10点)」が 77.7%）

今後の再受講希望： 94.9% が「1年以内（3ヶ月～半年含む）に再受講したい」と回答



▼お客様のお声

「実績を出している方から、実践方法や現状の課題とその取り組みについてお話を聞くことができて、学びが深まりました。」

「視座が高まっただけでなく、日々の実践への落としこみまですることができて

ありがたかったです。」

「テーブルシェアで、同じテーブルにいた認定講師の方が、私の今の悩みに対して的確なコメントをくださいました。深く学びを理解されている方ばかりで非常に勉強になりました。」

３．行動変容を促す”共同学習”の仕組み

本講座の大きな特徴の一つは、一方向型の講義ではなく、双方向型で学びをシェアする時間が多く設けられていることです。1テーブルあたり4～6名の少人数で学びをシェアする時間や、学びの実践によって大きな成果を上げた受講生が、自らの実体験を受講生全体に伝える「壇上シェア」も展開されました。 ビジネスリーダー同士が率直な意見交換や学びの共有をする時間を通して、講座での学びを実生活や”自分ごと”に深めていただく時間をお届けいたしました。



【開催概要】

日程： 2026年6月10日（水）～12日（金） 3日間

総参加人数： 1,144名

形式： ハイブリッド開催

（全国4拠点でのパブリックビューイングおよびオンライン受講）

東京会場： アチーブメント東京研修センター

大阪会場： アチーブメント大阪研修センター

名古屋会場： プライムセントラルタワー名古屋駅前店 13階

福岡会場： リファレンス駅東 3階

■ アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は53万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2025年に東京商工会議所議員企業に選出。2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門第3位にランクイン。2016年～2026年まで11年連続ベストカンパニーを獲得。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。