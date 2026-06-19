八女茶の香りに包まれる贅沢な癒し体験。「八女茶フェア2026」を照葉スパリゾート本店で開催

株式会社ナカシロ

株式会社ナカシロが運営する温浴複合施設「照葉スパリゾート本店」（福岡市）は、2026年6月1日（月）から7月5日（日）までの期間限定で「八女茶フェア2026」を開催しています。

全国的に高い評価を受ける福岡県産のブランド茶「八女茶」の豊かな香りとまろやかな旨みを、サウナ・岩盤浴・グルメ・物販など館内各所で体験できる特別企画です。八女茶の魅力を五感で味わいながら、心身ともにリラックスできる癒しの時間をご提供します。

初夏の訪れを感じるこの季節に、温浴と八女茶が織りなす特別なリラクゼーション体験をお楽しみください。

■ 八女茶の魅力を“全身で味わう”期間限定イベント

八女茶は福岡県南部の八女地域を中心に生産される全国茶品評会などでも高い評価を受ける福岡県を代表するブランド茶です。豊かな香りとまろやかな旨みが特長で、多くの人々に親しまれています。

照葉スパリゾート本店では、この八女茶の魅力をより身近に感じていただくため、温浴施設ならではの体験を通して八女茶を楽しめる「八女茶フェア2026」を開催いたします。

館内では八女茶を使用したハーブサウナや岩盤浴、お食事メニュー、物販コーナーなど、さまざまなコンテンツをご用意。八女茶の香りに包まれながら、ゆったりとした癒しの時間をお過ごしいただけます。

■ フェア内容

【ハーブサウナ（男女）】

八女茶を使用したハーブサウナを実施。やさしい茶葉の香りに包まれながら、心地よい発汗とリフレッシュをお楽しみいただけます。

【ルミナサウナ（女性）】

八女茶を加えた特製の八女茶塩をご用意。香りとともに発汗を促し、心地よいサウナ体験をお楽しみいただけます。

【岩盤浴（光読洞）】

八女茶を焚いた茶香炉を設置。館内に広がるやさしい香りが、くつろぎの空間を演出します。



【ロウリュウイベント参加者】

ロウリュウイベントの開催前に、八女茶を使用した水出し緑茶をご提供いたします。ロウリュウ前の水分補給として、爽やかな香りと味わいをお楽しみいただけます。



【お食事】

八女茶を使用した期間限定メニューを提供。お茶の風味を活かしたこだわりのメニューをお楽しみいただけます。



【物販コーナー】

八女茶や八女茶を使用したお菓子、関連商品などを販売。ご自宅でも八女茶の魅力をお楽しみいただけます。

■ 八女茶試飲会

期間中の土日に、八女茶の魅力を気軽に体験できる試飲会を開催いたします。

開催時間：18:00～19:00

会場：1階ゲームコーナー前

＜開催日＞

6月20日（土）・21日（日）

6月27日（土）・28日（日）

7月4日（土）・5日（日）

■施設概要

【照葉スパリゾート本店】九州最大級の温浴複合施設

〒813-0017

住所：福岡県福岡市東区香椎照葉5丁目2-15

電話番号：092-683-1010

HP：https://terihaspa.jp/