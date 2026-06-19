【KEYUCA】朝のお弁当づくりの4つの“面倒”を減らす。2品同時調理で時短を叶える「仕切り付きフライパン」が新発売

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、忙しい朝のお弁当作りや日々の調理負担を軽減する「Timant IH仕切り付きフライパン」と、省スペースでマルチに使える「立つスティックパン」を、6月20日（土）に発売します。

準備から片付けまで、お弁当づくりの一連の流れで起こりがちな”面倒”を減らすアイテムを提案します。

■梅雨から夏の過酷なキッチンを快適に

梅雨から本格的な夏にかけて、キッチンは熱気や湿気がこもりやすく、調理の負担が大きくなる季節です。

「火の前に立つ時間をできるだけ短くしたい」「手早く料理を済ませたい」といったニーズは、この時期に特に高まります。また、朝の限られた時間の中でのお弁当づくりも、日々の大きな負担のひとつです。こうした調理から盛り付け、片付けまでの調理にかかる時間や手間といった課題に対し、KEYUCAは調理効率と使いやすさを高めるキッチンアイテムを提案します。

2品を同時に調理できる「Timant IH仕切り付きフライパン」は、限られた時間の中でも複数のおかずを一度に作ることができ、忙しい朝の調理を効率よくサポートします。また、1台6役で立てて収納できる「立つスティックパン」は少量調理を手軽にするとともに、省スペースで収納できる設計により、調理から片付けまでをスムーズにし、日々の使いやすさを高めます。

日々の調理にある小さな“面倒”をひとつずつ減らし、無理なく続く快適な暮らしを支えます。

■同時調理の“面倒”を減らす

商品概要

商品名 ：Timant IH仕切り付きフライパン

価格 ：1,790円（税込1,969円）

発売日 ：2026年6月20日（土）

サイズ ：外寸=全長35.7×W20.6×5.5cm

内径=20×16cm、底の厚さ=3.0mm、深さ=3.4cm、重さ=約526g

材質 ：本体=アルミニウム合金／はり底=ステンレス鋼／ハンドル＝フェノール樹脂

ケユカで人気のフライパンTimant（ティマント）シリーズから、２品を同時に調理できる仕切り付きフライパンが発売されます。

忙しい朝のお弁当づくりや、夕食時の時短調理に活躍し、限られた時間の中でも、手間なく複数のおかずを用意できます。仕切りがあることで調理中、となり同士の味移りの心配がなく、卵焼きとウインナー、野菜を炒めるなど異なるおかずを一度に調理することが可能です。IHクッキングヒーターはもちろん、直火にも対応し、ご家庭の環境を選ばず活躍します。

■ちょこっと調理の“面倒”を減らす

Timantシリーズはこちら :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&dpcnt=50&img=2&sort=10&swrd=Timant&udns=0&fpfl=0&sfl=0&pno=1

商品概要

商品名 ：立つスティックパン

価格 ：1,890円（税込2,079円）

発売日 ：2026年6月20日（土）

サイズ ：外寸＝W10.5×D32.5×H9cm（本体

H6）／内寸＝W9.8×D19.8×H5.8cm

底の厚さ＝2.2mm／満水容量＝1.0

L、適正容量＝0.5L／重量＝323g

材質 ：本体＝アルミニウム合金

表面加工：内面＝ふっ素樹脂塗膜加工、

外面＝焼付け塗装

1台6役（茹でる・炒める・焼く・煮る・沸かす・和える）でマルチに使えるガスコンロ（直火）専用のスリムな深型フライパンです。

1人分のご飯や副菜作り、ちょっとしたお湯沸かしなど、日常の“ちょこっと調理”を手軽にします。スリムな形状で自立するため、コンロ横などのちょっとしたスペースに「立てて収納」が可能。フックで吊るすこともでき、場所を選ばないコンパクトさが魅力です。

軽量で扱いやすく、サッと取り出せるため、重い鍋を出す手間を減らし、気楽に手に取れるちょうど良さが、日々の調理を軽快に変えてくれます。

■盛り付け・片付けの“面倒”を減らす

ふんわりフタがおかずを潰さずキープ電子レンジ使用可能おかずカップいらずな「仕切り一体型」パッキン一体型で洗いやすい

商品概要

商品名 ：抗菌 楽に洗えて仕切り一体型ランチ 700ml

価格 ：1,290円（税込1,419円）

発売日 ：2026年5月23日（土）

サイズ ：W19.8×D14.8×H4.9cm／容量＝700ml ／重量＝約238g

カラー ：グリーン、パープル

材質 ：本体・ヒンジ＝ポリプロピレン （耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃）

フタ＝ポリプロピレン、エラストマー （耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃）

使用抗菌剤の種類＝無機抗菌／加工方法＝練込／加工部位＝本体

盛り付けから片付けまでの“ひと手間”を減らす、仕切り一体型のお弁当箱です。

おかずカップいらずで、仕切りに沿って詰めるだけで見た目よく仕上がり、味移りもしにくい設計。ふんわりとしたフタ構造で、おかずの形もきれいにキープします。また、フタとパッキンが一体化しているため、取り外しや洗浄の手間も不要。溝の汚れや紛失のストレスを軽減し、後片付けまでスムーズに行えます。

厚さ約5cmの薄型設計で持ち運びやすく、忙しい日常の中でも無理なく続けられるお弁当づくりをサポートします。

■準備の“面倒”を減らす

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s3301398&cat=110002001

商品概要

商品名 ：食洗 粗熱取りもできる解凍プレートS

価格 ：1,490円（税込1,639円）

発売日 ：2026年2月28日（土）

サイズ ：W16×D23×H0.3cm／重量＝280g

材質 ：本体＝アルミニウム

食材を載せるだけで素早く解凍できる解凍プレートです。

食材の熱が効率よく移動する仕組みにより、自然解凍の約6倍の速さ※で解凍でき、忙しい調理時間をサポートします。

前日の解凍し忘れや、忙しい朝の準備時間が限られている場面でも、置いておくだけで下ごしらえが進むため、調理をスムーズにスタートできます。

また、肉や刺し身の柵も加熱せずにやさしく解凍でき、おいしさを保ったまま使えるのも特長です。お弁当の粗熱取りや炊きたてご飯の冷却にも活用でき、準備から調理までの流れを無理なくサポートします。さらに、冷凍庫で使用すれば冷却を促進し、急速冷凍にも対応。

解凍から下ごしらえまで、調理前の工程にかかる小さな“面倒”を減らします。

※同じサイズのロック氷（36ｇ）を、「解凍プレート」と「PP製まな板」に載せ10分間放置し、溶け方を比較。

『ケユカ THANKS WEEK』を開催中

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000577&cat=110001002

『ケユカ THANKS WEEK』を開催中

2026年6月19日(金)～30日（火）まで開催中！

ケユカ各店で、雑貨・アパレル・家具・カーテン・スイーツ、全品ケユカポイント10倍となります。

ブランド概要KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

2025年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャー

インターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp