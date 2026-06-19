元3x3女子日本代表ヘッドコーチ・長谷川誠氏、女子プロ3x3「新宿GIVERS」エグゼクティブ・アドバイザーに就任 ― 体制を強化し、チーム初の海外遠征へ

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3x3女子日本代表のヘッドコーチ（監督）を務めた長谷川 誠 氏が、女子プロ3x3チーム「新宿GIVERS」のエグゼクティブ・アドバイザーに就任した。

創設からわずか1年半。2026年2月の日本選手権で3位に入った若いチームが、世界の舞台を知る人物を新体制に迎えて体制を強化する。まもなくチーム初の海外遠征--フィリピン・セブで開かれる国際大会に挑む。

▼3X3女子プロバスケチーム『新宿GIVERS』公式サイト https://shinjuku-givers.com/

3行でわかる

誰が……長谷川 誠 氏。2024年に3x3女子日本代表のヘッドコーチ（監督）を務めた、3x3指導の第一人者。選手としても、1997年にいち早くプロ契約を結んだ日本初のプロバスケットボール選手の一人で、2000年には男子バスケで日本人初の海外プロリーグ選手となったパイオニア。

何に……*女子プロ3x3「新宿GIVERS」のエグゼクティブ・アドバイザーに就任。チームの体制づくりを経営・戦略の面から支える。

なぜ今……6/20-21、チーム初の海外遠征「Cebu Hustle 3x3」（フィリピン・セブ）の直前。

日本バスケのパイオニア・長谷川 誠 氏とは

長谷川誠プロフィール画像

【選手として｜日本バスケの先駆者】

長谷川 誠（はせがわ まこと）氏は、能代工業高校、日本大学を経てトップを走り続けてきた選手。1997年にいち早くプロ契約を結び、日本初のプロバスケットボール選手の一人となった。2000年にはアメリカ・ABA（サンディエゴ・ワイルドファイヤ）へ移籍し、男子バスケで日本人初の海外プロリーグ選手としてコートに立った。5人制日本代表としても1998年の世界選手権に出場している。愛称は「ひげ」。

【現在の役割｜新宿GIVERSのエグゼクティブ・アドバイザー】

今回、長谷川氏は新宿GIVERSとエグゼクティブ・アドバイザーとして契約。チームの体制づくりを経営・戦略の面から支える立場となる。柔道整復師であり大学院で身体に関する研究を行う代表のもと、米メジャーリーグでの経験を持つトレーナーとともに、科学的なフィジカル強化とコンディショニングに取り組んできたチームに、世界の頂を知る長谷川氏の視点が加わる。

▼チームを支える科学的な取り組み（こころ整体院グループ） https://seitai.co.jp/column/shinjuku-givers-science/

6/20-21、セブ島へ ― チーム初の海外国際大会

新宿GIVERSが挑むのは、セブで初開催となる女子3x3の国際招待大会「Cebu Hustle 3x3 The Inaugural」。地元フィリピン6チームと海外6チームの計12チームが集い、新宿GIVERSは日本からの招待枠で出場する。会場はSM Seaside City Cebu。チームにとって初の海外国際大会となる。

▼大会・遠征の詳細はこちら（新宿GIVERS公式） https://shinjuku-givers.com/news/cebu-hustle-2026/

#13 高桑 由実 選手

コメント

長谷川 誠 氏（エグゼクティブ・アドバイザー）

「新宿GIVERSは、若い選手たちが世界を本気で目指している、エネルギーにあふれたチームです。これまで培ってきた経験を、選手とチームの成長のために役立てられればと思っています。まずは初の海外遠征、しっかりとサポートしていきます。」

安藝 泰弘（新宿GIVERS 代表）

「創設以来、私たちは科学的なフィジカル強化とコンディショニングを土台に、若い選手たちの成長に取り組んできました。日本のバスケットボール界を切り拓いてこられた長谷川さんをエグゼクティブ・アドバイザーにお迎えできたことは、チームにとって大きな前進です。世界の舞台を知る長谷川さんの視点を経営・戦略の両面でお借りしながら、まずはチーム初の海外遠征となるセブの国際大会に全力で挑みます。将来的には世界で活躍する選手を育てるチームづくりを進めてまいります。」

新宿GIVERS（女子プロバスケ3x3）｜

運営：株式会社givers（こころ整体院グループ）｜代表：安藝 泰弘

新宿GIVERS公式サイト：https://shinjuku-givers.com/ ｜ Instagram：@givers3x3(https://www.instagram.com/givers3x3/)

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