【ＢＳ日テレ】あの“ゴルサバ”をリアルに体感！「ゴルフサバイバル」初の視聴者参加型イベントを開催！

株式会社ＢＳ日本ゴルフサバイバル チャレンジカップ ～ファン体験イベント～豪華特典つきイベント！

番組さながらのシュートアウト方式に挑戦！

予選を通過した本選進出者には「番組収録の観覧権」をプレゼント。

予選敗退でもゲストプロによる特別レッスン会や写真撮影会など、ファン垂涎のコンテンツが満載！ゲストプロは４名参加予定。現在、伊藤 有志プロ、松崎 麻矢プロ、伊藤 真利奈プロの参加が決定中！

本選はブロックに分けて実施。各ブロックの優勝者には豪華賞品を差し上げます！

株式会社BS日本（本社：東京都港区、以下「BS日テレ」）は、同局の人気ゴルフ番組『ゴルフサバイバル』および『ゴルフサバイバル男』の世界観をリアルに体験できるファン感謝イベント「ゴルフサバイバル チャレンジカップ～ファン体験イベント～」を、2026年8月2日（日）にサザンヤードカントリークラブ（茨城県）にて開催いたします。 本イベントのエントリー受付は、6月12日（金）より特設サイトにて先着順で開始いたしました。

・イベント特設サイト：ゴルフサバイバルチャレンジカップ(https://www.dspe-invitational.com/survivalevent)

※関連サイト

・「ゴルフサバイバル」HP：ゴルフサバイバル｜ＢＳ日テレ(https://www.bs4.jp/golf_survival/)

・「ゴルフサバイバル男」HP：ゴルフサバイバル男｜ＢＳ日テレ(https://www.bs4.jp/golf_survival_men/)

■ 誰もが主役になれる！「ゴルサバ方式」を完全再現

若手女子プロゴルファーたちが過酷な脱落レースを繰り広げる『ゴルフサバイバル』。その独自の緊張感と興奮を、アマチュアゴルファーの皆様にそのまま体感していただく特別な大会です。

当日は、腕前に合わせて選べる2つの部門（エンジョイ部門・スクラッチ部門）をご用意。午前中の予選ラウンドを勝ち抜いた上位40名が、午後からの運命の本戦「ゴルフサバイバル方式（シュートアウト方式）」へと駒を進めます。

1打のミスが命取りになる、番組さながらのハラハラドキドキのサバイバルを味わっていただけます。

■ 予選落ちでも終わらない！充実のファン限定コンテンツ

「もし午前中の予選ラウンドで落ちてしまったら……」という方もご安心ください。

予選ラウンドを通過できなかった方を対象に、同日午後からは「ゲストプロによる特別レッスン会」や「写真撮影会」などのイベントを実施いたします。

憧れのプロから直接アドバイスをもらえる、ファンイベントならではの貴重なチャンスです。 さらに、本戦進出者には豪華賞品のほか、「番組収録の観覧権」という特別なプライズもプレゼントいたします。

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【イベント開催概要】

・イベント名称： ゴルフサバイバル チャレンジカップ～ファン体験イベント～

・開催日： 2026年8月2日（日）

・開催場所： サザンヤードカントリークラブ（茨城県東茨城郡城里町下古内776）

・募集人数： 計160名（先着順順次受付）

- エンジョイ部門：80名（新ペリア方式によるネットスコア集計）

- スクラッチ部門：80名（グロススコアによる集計）

・参加費：38,000円（税込）

※プレー代（昼食付き）、番組特製グッズ（参加賞）含む。

※別途決済手数料950円（税込）がかかります。

・主催： 株式会社BS日本

・運営： 株式会社サジットメディア、株式会社サジットマネジメント

【競技方法・スケジュール】

・午前：予選ラウンド 各部門40名ずつ（2ブロック）に分かれてプレー。

各ブロックの上位10名（計40名）が午後の本戦へ進出。

エンジョイ部門は新ペリア方式、スクラッチ部門はグロススコアで集計します。

・午後：本戦（ゴルフサバイバル） ＆ ファンイベント

本戦進出者（40名）：4ブロックに分かれ、1ホールごとに脱落者を決めるシュートアウト方式で激突。各ブロック優勝者には豪華賞品を贈呈。

その他の参加者：ゲストプロによる特別レッスン会、写真撮影会等に参加。

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【応募方法】

下記のイベント特設サイトより必要事項をご入力の上、ご応募ください。

・応募サイト：ゴルフサバイバルチャレンジカップ(https://www.dspe-invitational.com/survivalevent)

・受付開始： 2026年6月12日（金）より好評受付中

※定員に達し次第、受付終了となります。

※参加申込者が100人に満たない場合、本イベントを中止させていただくことがあります。その場合は遅くとも7月20日までにメールでご連絡します。お支払いいただいた参加費および決済手数料（９５０円）は全額返金となります。（振込手数料は主催者が負担）」

※また、各部門の応募人数次第では本選のみでの実施となる可能性がございます。

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【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

本イベントに関するお問い合わせは、下記運営事務局までご連絡ください。

運営事務局： 株式会社サジットメディア

メールアドレス： info@dsp.golf

電話番号： 03-6869-3523

受付時間： 平日11時～18時（土日祝日・年末年始を除く）