日本最大級グルメコミュニティIRO+ 2周年記念パーティーを開催｜美食と交流を軸にしたプレミアムナイト

株式会社AMOVE当日は全国から100名以上が来場

IRO+（イロタス）は、日本最大級の審査制・招待制グルメコミュニティです。食への熱量とリスペクトを持つメンバーが関東を中心に全国から集い、現在の累計会員数は1000名近く（2026年5月時点）。単なる店情報の共有にとどまらず、「誰と食べるか」まで含めた体験価値を重視にし、食をきっかけに新しい出会いやつながりが生まれる場を提供しています。

IRO+2周年記念パーティーが目指した体験

今回の２周年記念パーティーのテーマは、“年に一度の最もプレミアムな一夜”。IRO+の世界観を凝縮し、参加者それぞれにとって「特別な食体験」と「次につながる出会い」が同時に得られる設計を目指しました。

- 選び抜かれた美食と美酒- 目の前で体験できるライブ感のあるコンテンツ- コミュニティならではの高密度な交流機会

2周年という節目を、記念に留めず、“来年も参加したい”と思える体験として完成度を高めました。

入口から始まるプレミアム体験：会場の空気づくり

会場は、東京駅からすぐの常盤橋タワー。都会的で洗練された空間に、バルーンアートやフラワーアレンジメントなどによる装飾演出を重ねることで、到着時点から非日常感が立ち上がる設計としました。

受付を抜けると、グラスを片手に自然な交流が始まり、初対面同士でも会話が生まれやすい雰囲気に。背景には、IRO+が日頃から大切にしている“食への好奇心”と“同じ価値観を持つ人と食べる”という文化があります。

メインコンテンツ１.：目の前で握られる、出張寿司のライブ感

本イベントの主軸の一つは、有楽町の人気鮨店による出張寿司。

職人が目の前で握る所作、香り、温度 -- 五感で味わう“ライブ感”により、会場全体の没入感が高まりました。

列に並ぶ時間も交流のきっかけとなり、隣り合った参加者同士の会話が自然に広がる場面が多く見られました。

メインコンテンツ２.：会場を彩る、豪華グレージングテーブル

もう一つのハイライトは、会場を華やかに彩ったグレージングテーブル。

テーブル全体が作品のようなビジュアルで、写真撮影の動機にもなり、祝祭感を引き上げる演出として機能しました。

料理が会話の起点となり、初対面同士でも距離が縮まる時間が生まれ、IRO+が目指す“食を通じたつながり”が自然に立ち上がる構成となりました。

協賛で広がる体験の奥行き

協賛企業のご協力により、さらにプレミアムな体験を実現。

- 酔鯨酒造株式会社さまより「純米吟醸 高育54号」をご提供- 株式会社HASHIRAさまより「オーガニック抹茶ラテ」をご提供

“美味しさ”に加えて背景にあるストーリーまで含めて味わえることで、体験の奥行きが増し、コミュニティが目指す世界観の表現にもつながりました。

交流の熱量を最大化するコンテンツ設計

酔鯨酒造株式会社「純米吟醸 高育54号」株式会社HASHIRA「オーガニック抹茶ラテ」

後半は、参加者同士の距離を一気に縮める設計として、グループ対抗クイズ大会を実施。

お題はIRO+にまつわる内容で、チームで作戦会議する一体感や、正解時の歓声・笑いが会場の熱量を押し上げました。

“楽しい”の中心にあるのは、人と人の関係性。食体験に加えて、交流の質を高めるコンテンツとして機能しました。

終盤は、豪華景品ありのビンゴ大会へ。ディズニーペアチケットを含む全27個の景品が用意され、番号が呼ばれるたびに会場のボルテージが上昇。

当選の瞬間には大きな拍手が起こり、参加者の嬉しい瞬間を会場全体で共有する、コミュニティらしい温度感が生まれました。

MVP表彰：コミュニティの物語を讃える時間

イベントの締めくくりは、MVP表彰式。

- 最優秀新人賞：第6期生の中で最も多くイベントを主催し、新しい流れを作った方- ベスト幹事賞：年間で最も多くイベントを主催した方- MVP：年間で最もコミュニティを牽引し、盛り上げた方

IRO+は、運営が場を用意するだけでなく、メンバー一人ひとりの参加と行動によってコミュニティが自走しながら育つことを大切にしています。称え合い、次の挑戦を後押しする文化が、IRO+の魅力の一つです。

2周年を経て、次のステージへ

2周年記念パーティーは、食体験のクオリティと交流の熱量を両立させ、IRO+の世界観を体感できる場として開催されました。

今後もIRO+は、“日本一”のグルメ好きが熱狂するコミュニティを目指し、食を通じて日常に彩りをプラスする体験づくりを磨き続けます。

■ IRO+について

■ 入会方法・お問い合わせ

- コミュニティ名：IRO+（イロタス）- コンセプト：食を通じて新しい仲間と出会い、日常に彩りをプラスする- 対象：20～30代のグルメ好き男女（審査制・招待制）- 活動：東京都内を中心に多種多様なグルメ会・体験型イベントを開催（毎月50～80回程度のイベント開催）飲食店や企業とのこコラボ実績も多数

IRO+への参加をご希望の方は、公式HPより入会審査へお申し込みください。

https://irotas-community.com