500円で見られる！？新人VTuber「らぶぱにっ！」のデビューライブ開催！1stオリジナル曲は佐藤貴文がプロデュース！

株式会社VEXZ

株式会社VEXZ（代表取締役社長：原佳祐、本社：東京都港区、以下：VEXZ）は、VEXZがプロデュースするVTuberプロダクション「AceeeZ（エーシーズ）」所属の「現想少女らぶぱにっ！」のデビューライブ開催をお知らせいたします。

AceeeZ所属の現想少女らぶぱにっ！デビューライブ開催！

地球のみんなを笑顔にするためにやってきた「現想少女（バーチャルガール）らぶぱにっ！（以下、らぶぱにっ！）」の記念すべきオンラインデビューライブを明日、2026年6月20日（土）に開催いたします。

らぶぱにっ！は2026年5月に開催されたVTUBER EXPO 2026でお披露目された、AceeeZ所属の新人バーチャルアイドルユニットで、アニメやゲームの世界に入ることを夢見てVTuberの道を選んだ「明地まどか」、そんな明地まどかに救われた過去を持ち、彼女を神推ししている「時任しおり」の二人組。凸凹な二人が織りなす「地球でいちばん楽しいライブ！」を目指す物語が始まります。

地球最速！！らぶぱにっ！デビューライブ

チケットはこちら：https://www.zan-live.com/ja/live/detail/10827

■楽曲コメントも到着！

本公演で、らぶぱにっ！初のオリジナル曲「地球でいちばん！」をお披露目いたします。本楽曲は、2nd STAR PRODUCTION代表の音楽プロデューサー・佐藤貴文氏がプロデュースを担当しています。

1stオリジナル曲「地球でいちばん！」がお披露目決定！

＜佐藤貴文(2nd STAR PRODUCTION)コメント＞

ふたりは強い思いをもっていて、地球でやりたい事を明確に相談いただいたので、

夢を実現するためのお手伝いさせていただきました！

最高に盛り上がる曲が完成しましたので、みんなで「ぱにぱに」出来たら嬉しいです！

らぶぱにっ！の魅力が地球規模で広がりますように！

＜アオワイファイ コメント＞

らぶぱにっ！のデビューソング！終始楽しく制作させて頂きました。作詞では佐藤貴文さんと共作で、デビュー1発目の勢いそのままなワードチョイスの連続に思わず笑顔になる場面も多々ありました。編曲面でも、いい意味でツッコミ不在な世界観、いや地球観を演出出来たと思います。地球でいちばん聴いてくださいね

■様々な"ご褒美”があるキャンペーン

本公演は、視聴だけのチケット（ぱにチケ）が500円でご購入いただけます。

全4種類の「ぱにチケチャレンジ」！

様々な特典がついている全4種類のチケットがあり、それらは「ぱにチケチャレンジ」というチケット販売枚数に応じた”ご褒美”が発生するキャンペーンに対応しています。

既に、ぱにチケ「2,000枚」達成！！！！

6月18日時点のぱにチケ販売数は【2317枚】。3000枚以上達成で更なる”ご褒美”が待っています。

カバー楽曲が一部解禁！

まりなすの「POLYFULL!」、えのぐの「とぶらぶっ！！！」、どちらも元気でパワフルな楽曲となっています。らぶぱにっ！によるカバーにご期待ください。

◎現想少女らぶぱにっ！

公式X：https://x.com/VGlovepani

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCy5aIkRAdFp0Lml3s1ap-pA

■「VEXZ（べクス）」とは

株式会社VEXZは、8年間のVTuber運用実績と6年間の興行制作の知見を活かし、バーチャルコンテンツの企画から制作、運用までを一気通貫で手掛けることで、バーチャルならではの表現で新たな感動や熱狂を創出し、バーチャルエンタテインメント事業の最大化を目指す企業です。ダンス＆ボーカルユニット「まりなす」や「LiLYPSE」のプロデュースをはじめ、大型VTuber音楽フェス「Life Like a Live!（通称：えるすりー）」や「Virtual Music Award（通称：ブイアワ）」の主催・制作、VTUBERの体験型博覧会「VTUBER EXPO 2026」の幹事などを務め、VTuber文化の拡張を推進しています。

VEXZ公式X：https://x.com/VEXZ_Inc

VEXZ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@VEXZInc

AceeeZ公式X：https://x.com/AceeeZ_VEXZ