【速報レポート】″サイバーセキュリティ″のイベントで、こども達が学ぶ「安全なデジタルライフの知識」

KCJ GROUP 株式会社ミッションラリーを楽しむこども達

こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）は、デジタルライフを守るサイバーセキュリティを築くパロアルトネットワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：アリイ ヒロシ、以下 パロアルトネットワークス）と共同し、こども達が安全なデジタルライフの知識を学べる「サイバーセキュリティ・ミッションラリー」（以下 本イベント）を、「キッザニア東京」（東京都江東区）、「キッザニア甲子園」（兵庫県西宮市）、「キッザニア福岡」（福岡県福岡市）それぞれで6月25日（木）まで同時開催します。

生成AIの急速な普及などで、社会を取り巻く環境が激変する中、インターネット犯罪やサイバー攻撃も多様化・巧妙化しています。デジタルネイティブである現代のこども達にとっても、安全にインターネットを利用するための正しいデジタルライフの知識を身につけることは、自分自身を守るための重要な課題です。

本イベントでは、こども達がインターネットの世界において正しい情報の使い方やルールを、３つのミッションを通じて楽しみながら学ぶことができます。

■入場受付時にミッションラリーブックをゲット！仕事体験の合間にチャレンジできる

ミッションは全部で3つ。こども達は問題が掲示している3か所を探してキッザニア施設内をめぐり、記載しているヒントをもとに、選択肢の中から正解と思うものを導き出します。全問正解するとプレゼントがもらえます。

ミッションラリーはキッザニアでの仕事体験の合間にチャレンジすることができます。

■身近なストーリーで自分事として考える

入場受付時にもらえるミッションラリーブック

3つのミッションは、それぞれこども達にも身近なシチュエーションが設定されており、自分事として置き換えて考えることができます。例えば、「撮影した写真をそのままアップロード…？」「パスワードは覚えやすいものにする…？」こういった場面ではどう考えるのが正解でしょうか。

これまでインターネットを使っている時に「これってどうなの？」という不安だったことが、ミッションラリーをクリアすることで、「そこに気を付ければいいんだ！」という安全への意識に繋がります。

■参加したこども達のコメント

ミッションを熱心に考えるこども（キッザニア東京）ミッションを熱心に考えるこども（キッザニア甲子園）ミッションを熱心に考えるこども（キッザニア福岡）

各施設で体験したこども達からは、次のような声がありました。

キッザニア東京

「少しむずかしかったけど、インターネットの世界の勉強になった」（小学３年生）

「パスワードはアルファベットと記号のくみあわせがよいと思った。自分のパスワードを忘れないようにメモします」（小学６年生）

「問題が分かりやすくて面白かった。SNSをやるときは大人の人と一緒にやりたい」（小学６年生）

キッザニア甲子園

「写真をいろんな人に見せる時は、いっぱい気をつけなきゃいけないことがあった」（小学3年生）

「ネットなどSNSは危ないと思った。でも個人情報がばれないようにとか、気を付けて（ネットを）使ってみたい」（小学4年生）

「パスワードは英語と数字でいいと思ってたけど、記号とかも使わなきゃいけないと思った」（中学1年）

「（インターネットにアップする時には）写真に個人情報が写らないようにしなきゃいけないと思った」（小学1年生）

キッザニア福岡

「学校でもインターネットの情報の使い方について習った事があったので、復習になって勉強になりました」（小学6年生）

「スマホを使うときに大人から気をつけるよう言われていることが、わかりやすくクイズになっていました」（小学6年生）

「メールについての問題で、初めて知ったこともあったので、これからはすぐに（メールを）開けないよう気をつけようと思います」（小学6年生）

■実施背景：自分を守って安全なデジタルライフを

インターネットやデジタル社会が当たり前になっているこども達こそ、安全を意識して利用しなければなりません。今の大人で小さな頃からインターネットに関する安全教育を受けている方はまだ少なく、本イベントがこども達にインターネット上の安全意識を伝えるきっかけになればと実施いたしました。

KCJ GROUPは、本イベントを通じてこども達が、便利なデジタルライフを安全に過ごすための知識を学ぶとともに、将来のデジタル社会を支える技術者への関心を高めるきっかけとなることを願っています。

■ご参考

ミッションラリークリア後にプレゼントを手にするこども「サイバーセキュリティ・ミッションラリー」実施概要

開催施設： キッザニア東京・キッザニア甲子園・キッザニア福岡

開催期間： 2026年6月19日（金）～6月25日（木） ※各施設共通

対象年齢： 3～15歳

参加方法：入場受付時にミッションラリーブックを受け取ります。

参加内容：施設内の3か所に掲示されるサイバーセキュリティに関したクイズに答え、

全問正解するとプレゼントがもらえます。

プレゼント引換時間：・キッザニア東京・キッザニア甲子園

【第1部】10:00～15:00【第2部】17:00～21:00

・キッザニア福岡

10:00～17:00

※6月20日（土）【第1部】10:00～14:30【第2部】16:30～20:00

※6月21日（日）【第1部】10:00～14:30【第2部】17:00～21:00

※プレゼントについて：数に限りがあり、なくなり次第終了となります。引換は1人1回です。

■パロアルトネットワークス について

世界をリードするAIサイバーセキュリティ企業であるパロアルトネットワークスは、ネットワークからクラウド、AI、アイデンティティまでを網羅する広範なポートフォリオで、デジタル社会の安全を支えています。Unit 42(R)の高度な脅威インテリジェンスとAI駆動型プラットフォームにより、セキュリティの複雑さを解消し7万社を超えるお客様のDX（デジタルトランスフォーメーション）を安全に、そして迅速に推進します。

https://www.paloaltonetworks.com

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006年10月開業）」「キッザニア甲子園（2009年3月開業）」「キッザニア福岡（2022年7月開業）」の企画・運営をしています。キッザニアは、実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学べる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp/