色んな意味で超危険な最先端ファンタスティックコメディ「異種族レビュアーズ」より、『食酒亭』のウェイトレス「メイドリー」がご予約受付開始！
株式会社アリスグリントは、『異種族レビュアーズ』より、「メイドリー」を1/7スケールでフィギュア化し、2026年６月12日（金）より予約受付を開始いたしました。
色んな意味で超危険な最先端ファンタスティックコメディ「異種族レビュアーズ」より、『食酒亭』のウェイトレス「メイドリー」をフィギュア化いたしました。
モチーフになっているのは印象深いまさかの“あの”シーン！？
疲れ果てた表情にもドキドキの仕上がりです。
より楽しめる秘密のパーツも付属しますので、ぜひぜひご期待ください♪
はだけ上半身パーツ付き
商品情報
■1/7スケールフィギュア 異種族レビュアーズ「メイドリー」
□商品仕様：PVC&ABS 塗装済み完成品1/7スケール・はだけ上半身パーツ付属
□サイズ ：全高：約150mm（本体奥行き：約230mm）
□原型制作： イクリエ
□彩色 ： 森山奈菜
□販売元 ：大網株式会社
□発売元 ：アリスグリント価格 ： 26,400円（税込）
□発売日： 2027年3月発売予定
「笑顔」フェイスパーツ付き あみあみ限定版
■1/7スケールフィギュア 異種族レビュアーズ「メイドリー」 あみあみ限定版
価格 ： 26,950円（税込）
発売日： 2027年3月発売予定
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「あみあみ」限定販売となります。
ご予約の際は、下記オンラインショップ・店舗にてご確認下さい。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html
店舗特典
各店舗様にて、購入特典をお付けいたします。
とても豪華なラインナップとなっておりますので、お見逃しなく！
▶あみあみ様(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_maker_id=7824)
▶AliSTORE(https://www.alistore.co.jp/view/category/figure)
▶ソフマップ様(https://a.sofmap.com/search_result.aspx?gid=002140020&product_maker_code=100019057)
▶ボークス様(https://hobby.volks.co.jp/shop/)
▶メロンブックス様(https://www.melonbooks.co.jp/maker/index.php?maker_id=3109&product_type=all&pageno=1)
フィギュアCM動画のご紹介
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o2XBvxVfLHY ]
【本動画について】
◇楽曲：居酒屋「prost」の夜
https://www.youtube.com/watch?v=XeRfM9pyLaQ&list=RDXeRfM9pyLaQ&start_radio=1(https://www.youtube.com/watch?v=XeRfM9pyLaQ&list=RDXeRfM9pyLaQ&start_radio=1)
◇キャラクター「秘書アリス」
イラスト ／ キャラクターデザイン：こもわた遙華 様
ナレーション：秘書アリス
◇モーションロゴアニメーション
作画：平山円 様
制作：フロンティアワン 様
◇動画制作 : アリスグリント
(C)AliceGlint
詳しくは以下WEBページまで
■1/7スケールフィギュア 異種族レビュアーズ「メイドリー」
https://www.aliceglint.com/figure/fig_meidri/
(C)天原・masha／株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ／異種族レビュアーズ製作委員会
アリスグリントの「秘書アリス」とは
フィギュア＆グッズブランド『アリスグリント』の公式「秘書」。
主に商品情報の発信などを担当しています。
X（旧Twitter）アカウントは（@AliceGlint_SE）
2024年に活躍の場を広げ、VTuberとしても活動中です。
YouTubeアカウントは（@SecretaryAlice_CH）
X（旧Twitter）アカウントは（@alice_secretary）
この「秘書」とそっくりな顔の「広報」もどこかにいるらしい。
(C)AliceGlint Illust.こもわた遙華