大型ガールズポップフェス『POP GALAXY 2026』出演をかけた2大プロジェクトが始動！

POPGALAXY株式会社

「POP meets NEXT」をコンセプトに、総勢300組以上のアーティスト出演を予定する本イベントでは、未来のスターとの出会いを創出する新たな挑戦として、出演を目指すアイドル・アーティスト向けの2大プロジェクトを開催いたします。

今回募集を開始するのは、来場者投票によって出演権を争うオーディション企画『POP GALAXY REAL BATTLE 2026』と、オリジナルグッズ販売を通じて認知拡大やファン獲得を目指す『POP GALAXY × UP-Tコラボ企画』の2プロジェクト。

いずれの企画も、『POP GALAXY 2026』出演へのチャンスに加え、千葉テレビ新番組への出演機会や、新たなファンとの接点を創出する場として展開されます。

■ POP GALAXY REAL BATTLE 2026

来場者投票によって順位を決定するライブバトル形式のオーディション企画。

予選・決勝を勝ち抜いたグループには、『POP GALAXY 2026』への出演権をはじめ、メインステージ出演やメディア出演などの豪華特典を用意。

ステージパフォーマンスで勝負したいアイドル・アーティストに向けたプロジェクトとなっています。

■ POP GALAXY × UP-Tコラボ企画

オリジナルグッズ制作サービス「UP-T」と連携したコラボレーション企画。

参加グループはオリジナルグッズを展開し、その販売実績に応じて『POP GALAXY 2026』出演権や各種特典を獲得することができます。

ライブだけでなく、グッズを通じた新たなファン層へのアプローチや認知拡大を目指すグループに最適な企画です。

■ 参加グループ募集中

両プロジェクトとも現在エントリー受付中。

・大型フェスへの出演を目指したい ・より多くのファンにグループを知ってもらいたい ・メディア出演のチャンスを掴みたい ・この夏さらに飛躍したい

そんなアイドル・アーティストの皆さまからのエントリーをお待ちしております。

■ エントリーはこちら

🎤 POP GALAXY REAL BATTLE 2026 https://forms.gle/HF49dDtKmYsMJaiM8

POP GALAXY × UP-T COLLABORATION https://forms.gle/3tJxsVC1QnWmkV1Y9

【イベント情報】

POPGALAXY2026

開催日

2026年8月15日(土)、8月16日(日)

会場

お台場R地区

〒135-0064

東京都江東区青海1丁目1 R地区

時間

OPEN 9:00/START 10:00（予定）

チケット情報

■VIPチケット20,000円

■一般チケット4,500円

※各券種別途ドリンク代700円

主催：POP GALAXY実行委員会

企画：POP GALAXY株式会社

【各種リンク】

公式X

https://x.com/popgalaxy_

【お問い合わせ】

POP GALAXY実行委員会

MAIL：official@popgalaxy.net