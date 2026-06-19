【TAC公務員】「民間より働きやすい公務員、実務のリアルとは！？～立川周辺市役所、各人気自治体～」を6/25（木）にオンラインで開催！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている方へ向けた「民間より働きやすい公務員、実務のリアルとは！？～立川周辺市役所、各人気自治体～」をTAC立川校から配信します。

2026年6月25日（木）20：00～20：30、TAC立川校より配信します！

ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tachikawa

「公務員は働きやすい」というイメージをなんとなくお持ちの方は多いのではないでしょうか。しかし、実際には「どのような制度があり、どんな風に日々の仕事とプライベートを両立させているのか」まで具体的にイメージできる方は少ないかもしれません。

本セミナーでは、意外と知られていない公務員のリアルな働き方や、充実した福利厚生などを30分で分かりやすくお伝えいたします。

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2026年6月25日（木）20：00～20：30

オンラインで開催（Zoomにて配信します）

- 立川校担任講師のご紹介TAC公務員講座 須田 佑介 講師

立川校には、地元はもちろん周辺大学からも多数の受講生が通学されています。TAC立川校には、『豊富な生講義』&全国規模で開講しているTACならではの『公務員試験に関する大量の情報』が揃っています。また、合格を目指す受験生一人ひとりのモチベーション維持に注意を払った個別指導をモットーに、きめ細やかな指導で受験生を全面的にバックアップしています。最後まで諦めず頑張れば合格に近付くことができます。立川校で共に合格を目指して頑張りましょう！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#tachikawa

2027年・2028年合格目標のコースが今お得！

夏割キャンペーンPart1は期間限定（～6/30）のお得なキャンペーンです。「予備校なんてどこも同じ」は大間違い。

長い闘いになる公務員試験対策だからこそ、相手（公務員試験）を見極めなければなりません。

長年多くの合格者を生み出してきたからこそ最終合格できるノウハウがTAC にはあります。

受験生のことを考え、受験生の本気を全力でサポートするのがTAC の役目です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_natsuwari.html

＜夏割キャンペーンPart1対象コース＞2027年合格目標 総合本科生 Lite(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_sougoulite.html)

人気No.1コースの「総合本科生」をコンパクトにし、タイパ重視の方におすすめのコース

夏・秋から学習を始め、地方公務員や国家公務員など主要な公務員試験を幅広く併願受験できるコースです。多くの受験生が苦手とする論文試験対策、人物試験対策もしっかり行いますので、安心して学習を進めることができます。

2028年合格目標 1.5年総合本科生・1.5年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_15sou-15tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！ 1年半でより確実に合格を目指すコース！

教養（基礎能力）試験と専門試験の重要科目の２回転学習に加え、論文試験や人物試験対策もしっかりと行い、より確実に合格を目指すことができます。Plusでは2年目のカリキュラムに「論点補強講義」などがプラス。生活と学習の両立がしやすいゆとりのスケジュールで合格を目指せます。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_natsuwari.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html