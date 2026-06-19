発売3か月で累計出荷数1,000個突破。ドライヤーで成形するシンガード「Blow Fit Pro mini」、グレー・ホワイト・ピンクの新カラー展開を開始

Luxxio合同会社

Luxxio合同会社（所在地：神奈川県横浜市中区）は、ドライヤーの熱で成形し、選手一人ひとりの脚にフィットするシンガード「Blow Fit Pro mini」において、新たにグレー・ホワイト・ピンク3カラーを2026年7月1日より発売予定です。発売から約3か月で累計出荷数1,000個を突破したBlow Fit Pro miniは、小学生から社会人選手、さらにはプロレベルの選手まで幅広いプレーヤーに利用されています。

「着けていないような感覚」が評価されるシンガード

プレーヤー一人ひとりに合わせて仕上げる、新しい発想のプロテクター

Blow Fit Pro miniは、ドライヤーで温めることで選手自身の脚に合わせて成形できるパーソナルフィット・シンガードです。

従来のシンガードにありがちな、

・大きくて違和感がある

・プレー中にズレる

・重く感じる

・フィットしない

といった課題に着目し、「あなたの脚に合わせて完成するシンガード」として開発されました。

発売以来、多くのユーザーから

「着けていないような感覚」

「軽くてプレーに集中できる」

「足にしっかりフィットしてズレにくい」

といった声が寄せられています。

平面から立体形状へ

家庭用ドライヤーで脛のラインに沿う形へ成形が可能です

装着時もすっきり

薄型設計で装着後のシルエットが違います

脚に沿いやすい形状

プレー時のバランスを意識したミニマル設計

側面から見てもスマート

立体的な形状で自然な装着感を目指しました

ユーザーの声を反映し、新カラーを追加

Luxxioでは、ユーザーの声や日々の使用シーンを踏まえ、より選びやすいラインアップを目指して、グレー、ホワイト、ピンクの新カラーを追加しました。

今回のカラー追加は、単なるデザイン変更ではなく、プレーヤーの好みや装着時の印象も含めて選択肢を広げるためのラインアップ拡充の一環です。

なお、従来のブラックカラーは在庫限りでの販売となります。

新たに追加するグレー、ホワイト、ピンクの3色

現場から生まれた製品開発

Luxxioの代表は、JFA公認指導者ライセンスを保有し、現在も小中学生の指導に携わるとともに、自らもプレーヤーとしてサッカーを続けています。

日々グラウンドに立つ中で感じる課題や、選手・指導者・保護者の声を製品開発に反映し、「本当に現場で役立つ製品づくり」を追求しています。

Blow Fit Pro miniも、実際のプレーヤーが感じる「重い」「ズレる」「違和感がある」といった課題から生まれました。

製品概要

商品名：Blow Fit Pro mini



カラー：

・グレー

・ホワイト

・ピンク



サイズ：約130mm × 82mm × 2mm

重量：約46g（左右セット）



型番・JANコード：

グレー

型番：LU-BFP01SGGR

JAN：4595056386612

ホワイト

型番：LU-BFP01SGWH

JAN：4595056386025

ピンク

型番：LU-BFP01SGPK

JAN：4595056386032

価格：

4,980円（税込）

販売先：

Amazon.co.jp



発売日：2026年7月1日予定

新たに追加する3色のパッケージ展開

Luxxioについて

Luxxioは「Luxury × Quality」をコンセプトに、スポーツ用品およびデジタルアクセサリーの企画・開発を行っています。

私たちが目指しているのは、単に新しい商品をつくることではありません。

現場でプレーする選手や指導者が、

「こんな製品があったらいいのに」

と思うアイデアを形にし、本当に役立つ製品として届けることです。

Blow Fit Pro miniも、選手たちの

「もっと軽く」

「もっとフィットする」

「もっと快適にプレーしたい」

という声から生まれました。

また、Luxxioは大学サッカー界との連携にも取り組んでおり、2026年5月より明治大学サッカー部のサポートを開始しました。

今後も競技レベルを問わず、すべてのプレーヤーのパフォーマンス向上に貢献する製品開発を進めてまいります。

本件に関するお問い合わせ先

Luxxio合同会社

E-mail：info@luxxio.co.jp



会社概要

会社名：Luxxio合同会社

所在地：神奈川県横浜市中区日ノ出町1-76-1

事業内容：スポーツ用品・デジタルアクセサリーの企画、開発、販売

URL：https://luxxio.co.jp