Biz Freak、東北のAIコミュニティ「Sendai AI Lab」を始動

株式会社Biz Freak

株式会社Biz Freak（代表取締役：平 雄飛／本社：宮城県仙台市）は、東北地域におけるAI人材の交流と共創を促進するコミュニティ「Sendai AI Lab（SAL）」を始動したことをお知らせします。

Sendai AI Labは、AIエンジニア、研究者、学生、ビジネスパーソンなど、AIに関心を持つ人々が所属や職種の垣根を越えて集まり、学び合い、新たな挑戦や価値創出につなげることを目的としたコミュニティです。

オープンスペースや交流エリアを活用し、参加者が気軽に集い、学びや交流を深められる場を提供してまいります。

東北に、AI人材が自然につながる場所を

生成AIをはじめとするAI技術の進化により、企業や研究機関におけるAI活用は急速に広がっています。

東北地域においても、AI開発に取り組むエンジニアや研究者、AIを活用して事業変革に挑戦する企業、AIに関心を持つ学生など、さまざまな分野のAI人材が活動しています。

一方で、それぞれが個別に活動しているケースも多く、東北では組織や業界を越えて知見を共有したり、新たな挑戦について語り合ったりできる機会は決して多くありません。

・技術者同士がつながる機会

・研究と実務が出会う機会

・学生が現場の知見に触れる機会

そうした接点が増えることで、個人の成長だけでなく、地域全体の可能性も広がっていくと私たちは考えています。

Sendai AI Labは、東北のAI人材が気軽につながり、学び合い、新たな挑戦が生まれるコミュニティを目指してスタートしました。

Sendai AI Labについて

Sendai AI Labは、単発のイベントコミュニティではありません。

私たちが目指しているのは、イベント当日だけで終わる関係性ではなく、参加者同士が継続的につながり、自発的な交流や情報共有が生まれるコミュニティです。

例えば、

「最近こんなAI活用を試してみた」

「その課題なら一緒に考えられるかもしれない」

「こんな面白い研究がある」

そんな会話が自然と生まれ、日常的なコミュニケーションへ発展していく状態を理想としています。

技術の進歩を支えるのは技術そのものだけではありません。

人と人とのつながりが、新たな挑戦やイノベーションを生み出す土壌になると考えています。

主な取り組み

SendAI Meetupの開催

Sendai AI Labでは、月1回のペースでコミュニティイベント「SendAI Meetup」を開催しています。

Meetupでは、

・AI活用事例の共有

・技術発表

・ライトニングトーク（LT）

・ワークショップ交流会

などを通じて、参加者同士の交流を促進します。

初心者から実務経験者まで幅広く参加できる場づくりを目指しています。

PKSHA Technologyとの連携

Sendai AI Labでは、東京証券取引所プライム市場上場企業である株式会社PKSHA Technology(https://www.pkshatech.com/) との連携を通じて、東北地域においても最先端のAI技術や社会実装事例に触れられる機会の創出を進めています。

AI技術の進化は日々加速しており、現場で求められる知識や実践事例も大きく変化しています。

Sendai AI Labでは、

・最先端のAI技術を学べる場所

・最先端のAI社会実装を学べる場所

・最新の活用事例を共有できる場所

を目指し、今後は株式会社PKSHA Technologyとの共同イベントや技術セッションの開催も予定しています。

東北にいながら全国トップレベルの知見に触れられる環境をつくることで、地域のAI人材育成とコミュニティ形成を推進していきます。

活動拠点について

Sendai AI Labは、株式会社Biz Freakの仙台本社オフィスを活動拠点として運営いたします。

今後の展望

Sendai AI Labでは、Meetupの開催に加え、今後さまざまな取り組みを検討しています。

・AIを活用したハッカソンの開催

・フラットでミニマムな交流会

・AI活用事例の発信

などを通じて、参加者同士が主体的に活動できる環境づくりを進めていきます。

私たちは、Sendai AI Labを単なるイベントブランドではなく、東北におけるAI人材の交流基盤として育てていきたいと考えています。

■会社概要

株式会社Biz Freakは、PKSHA Technologyグループの一員として、「アジャイル開発を再定義し、日本を最高のイノベーション大国にする」をミッションに、AI×ローコードを活用した“3倍速開発・改修サービス（バクソク）”を提供。企業の新規事業開発・AI導入・DX/AX支援を幅広く行う。

会社名：株式会社Biz Freak

代表者：代表取締役 平 雄飛

URL：https://bizfreak.co.jp

事業内容：新規事業開発、AIソリューション開発、ローコード開発、DX／AX推進支援

産学連携：Sendai AI Labでは、仙台中心エリアにあり、大学・高専のサテライトキャンパスとして無 料で使用ができるように整えてまいります。ご希望の大学・研究機関はお問い合わせ下さい。

所在地：宮城県仙台市青葉区一番町３丁目３－２０京阪仙台一番町ビル ２階

【地図】https://maps.app.goo.gl/eVykDTkVWQyc1RB6A