「1%の奇跡の明太子」を全国放送のバラエティ番組でご紹介いただきました。

Good Mountain Lab株式会社

福岡発・完全手作りの明太子ブランド「MENTIE（メンタイ）」は、本日放送の全国ネットのバラエティ番組にて「1%の奇跡の明太子」としてご紹介いただきました。

これを機にMENTIEを知ってくださった方々への感謝を込めて、本日より公式X・Instagramにてプレゼントキャンペーンを開始します。

■背景・ブランドについて

国内で流通する明太子の99%は、工場での大量生産です。MENTIEは、加工のすべてを手作りで行うことにこだわり続ける、残り「1%の奇跡の明太子」ブランドとして福岡で誕生しました。

福岡の酒蔵「喜多屋」の酒・みりんを使用し、唐辛子はオリジナルブレンドを採用。

着色料不使用で、一般的な明太子の約2倍サイズの大粒たらこのみを厳選しています。

控えめな塩分と広がる甘み、しっかりとした粒感が特徴です。

MENTIEの名前には、この明太子で縁を結んでほしい（TIE）という想いが込められています。

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にも。

eギフト機能を活用した住所不要のギフト対応も好評を得ています。

■MENTIE ありがとうキャンペーンを開催

詳細を見る :https://mentie.jp/pages/gift?srsltid=AfmBOoor1ff-_v6EXL-3_Blil-8PtHUaN5Sj_0g1rmz8qSWq7WFXEVI7

番組をご覧いただいた感謝を込めて、MENTIEを初めて知ってくださった方にぜひ食べていただきたく、プレゼントキャンペーンを開催します。

キャンペーン期間中にmentieの公式XとInstagramをフォロー＆いいねいただいた方に、抽選で下記賞品をプレゼントいたします。

MENTIE 400g

・賞品

MENTIE 400g（通常価格\6,912相当）× 3名様

MENTIE 200g（通常価格\4,536相当）× 3名様

・キャンペーン期間：

2026年6月19日（金）～30日（火）まで

キャンペーン概要は下記をご覧ください。

公式X： @mentie_official(https://x.com/mentie_official)

公式Instagram： @mentie.jp(https://www.instagram.com/mentie.jp/)

■ブランドより

放送をきっかけに、多くの方にMENTIEを知っていただけたことを、心より嬉しく思っています。『1%の奇跡の明太子』が生まれた背景にあるのは、本当に美味しい明太子を届けたいという、ただそれだけの想いです。ぜひ一度、食べて確かめてほしい。その気持ちを込めて、このキャンペーンを企画しました。

こちらのnoteも併せてご覧いただけましたら嬉しいです。

「1%の奇跡の明太子が、生まれるまで。」

■会社・ブランド情報

noteはこちら :https://note.com/mentie/n/n10da0b5ec71e

ブランド名：MENTIE（メンタイ）

公式サイト：https://mentie.jp/

お問い合わせ先：contact@mentie.jp