株式会社ナンバーセブン

株式会社ナンバーセブンは、梅山恋和の2nd写真集『COCOIRO（ココイロ）』を、2026年8月7日（金）に発売することをお知らせいたします。

■ 海、山、川。セブ島の大自然と「透明感」が交差する一冊

待望の2nd写真集となる本作『COCOIRO（ココイロ）』の撮影舞台に選ばれたのは、フィリピンのセブ島です。



どこまでも青く澄み渡る海、生命力あふれる緑豊かな山々、そして清らかな川のせせらぎ。南国ならではの雄大な自然のロケーションの中で、彼女の最大の魅力である「透明感」が存分に引き出された作品となります。



1st写真集からさらに成長した大人びた表情や、リラックスした自然体の笑顔など、大自然の中でしか見ることのできない彼女の新たな魅力が詰まった、見どころ満載の一冊となります。

■ 書籍情報

タイトル： 梅山恋和 2nd写真集『COCOIRO（ココイロ）』

発売日： 2026年8月7日（金）

価格： [3.600円（税込）]

判型・仕様： [A4判変形 / 128ページ / オールカラー ]

撮影： [Keisuke NAKAYAMA]

発行： 株式会社ナンバーセブン

詳細URL：

https://no7.stores.jp/items/6a3486d8e2953506d165f6ce

https://books.rakuten.co.jp/rb/18667758/