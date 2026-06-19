SNS界隈を代表する“透明感ヒロイン”白石乙華出演作４本目となるMVに出演！

株式会社IVI Entertainment

株式会社IVI Entertainment（本社：東京都港区）は、所属タレント・白石乙華が、シンガーソングライター Tani Yuuki のミュージックビデオに出演したことをお知らせいたします。

SNSを中心に“透明感ヒロイン”として注目を集める白石乙華。透明感あふれるビジュアルと自然体な存在感で同世代から高い支持を集めており、モデル・俳優として活動の幅を広げています。

近年は映像作品への出演も増え、今回の出演でMV作品への参加は4作目となります。

白石乙華は、SNSで爆発的な反響を呼んだ「おとはの準備かめら」をはじめ、SNSで見せる親しみやすいキャラクターと、映像の中で見せる表現力とのギャップも魅力のひとつ。

今後はモデル・俳優の両分野で活躍できる存在を目指し、さまざまな挑戦を続けていきます。

◆白石乙華

圧倒的透明感とスタイルで今話題の現役JKモデル/俳優

2025年トレンド速報【流行りそうな人】に選出され、1日に15社以上の芸能事務所からスカウトされた経験も持つ。

自身のSNSでは「＃おとはの準備かめら」と題した、リアルな現役高校生のヘアアレンジやメイクといった準備動画が反響を呼び、1700万回以上再生されている動画も。

日本最大級のファッションイベント”Girls Award”や多数イベントに出演、高校生にして日本を代表するファッションショー”Japan Fashion Week”に招待されるなどモデルとしても活躍中。

TikTok：

https://www.tiktok.com/@ochamacha2

Instagram：

https://www.instagram.com/otoha_0210_

■Tani Yuuki「アイノウタ」

https://youtu.be/fZJ8m22M40g