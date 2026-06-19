「ＴＯＫＹＯ空き家活用魅力発信プロジェクト」改修物件の入居者募集が始まりました！

東京都

東京都では、空き家の地域資源としてのポテンシャルを引き出すため、西多摩・島しょ地域の自治体と連携して、空き家を移住・定住用住宅として改修する「ＴＯＫＹＯ空き家活用魅力発信プロジェクト」※を進めています。

このたび、奥多摩町の平屋建ての空き家の改修が完了し、本プロジェクトの最初の事例である本物件について、奥多摩町が町営住宅として、下記のとおり入居者募集を行いますので、お知らせします。

なお、入居者募集要項は、奥多摩町のホームページ(https://www.town.okutama.tokyo.jp/1/kosodadeteijusuishinka/seikatsu_kankyo/1/wakamonojutaku/4197.html)に掲載していますので、詳細はそちらをご覧ください。

１ 入居者を募集する住宅

（１）名称：小丹波竹ノ平（こたばたけのだいら）住宅（町営若者住宅）

（２）場所：奥多摩町小丹波字竹ノ平388番地

（３）構造：木造平屋建て

（４）延床面積：88.81平方メートル

（５）使用料：月額38,000円

２ 応募資格

（１）世帯主が40歳以下の夫婦又は世帯主が

50歳以下の夫婦(又はひとり親)で中学生以下の子供がいる世帯

（２）応募時に町外に居住していること

＊都が当該事業の広報を目的として実施する取材や広報動画等への出演、

住宅内の撮影等に支障のない範囲でご協力をいただきます。

その他詳細は、募集要項を御確認ください。

３ 入居期間

世帯主が30歳以下の場合は12年以内、40歳以下の場合は10年以内、50歳以下の場合は７年以内

４ 募集スケジュール

（１）申込期間：令和８年６月19日（金）～７月16日（木）

（２）入居者選考：令和８年７月中旬～８月中旬

（３）入居者決定通知：令和８年８月中旬

（４）入居手続：令和８年８月下旬

（５）入居開始：令和８年９月

＜改修前後の建物の様子＞

改修前改修後改修前改修後