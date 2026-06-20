幻想奇術空間 シンビーボックス 第3回公演『天翔ける心――松旭斎天勝物語』が2026年10月9日 (金) ～ 2026年10月11日 (日)に浅草九劇（東京都 台東区 浅草 2-16-2 浅草九倶楽部 2階）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式サイト https://www.p-syun.com/tenkatsu/ 明治・大正・昭和にかけて活躍した伝説の奇術師 松旭斎天勝。 日本奇術史を語る上で欠かせない女性マジシャンです。その華やかな活躍から「魔術の女王」と称されました。 彼女は、奇術のみならず演劇やダンス、生演奏などを取り入れたレビューショーのようなステージで、日本のショービジネスのトップに君臨しました。 しかし、天勝の引退後、日本においてマジックを主体とした舞台公演は次第に数を減らし、現在ではほとんど行われておりません。 若手マジシャン 渋谷 駿は10代の頃から劇場公演を企画し、ダンスと融合させた演目や、演劇仕立ての作品を発表し、新たなファン層を獲得してきました。 2024年には新たなマジックの表現方法を追求していくべく、パフォーマンスユニット 幻想奇術空間 シンビーボックスを旗揚げ。 演出には長きにわたり日本のアングラ演劇を牽引する新宿梁山泊の金守珍氏を迎え、世界で愛される童話の数々をモチーフに、摩訶不思議なメルヘンの世界を創り上げました。

今回は、今では語られることが少なくなった松旭斎天勝の足跡を演劇、ダンス、そしてマジックで紡いでゆきます。 また、当時の資料をもとに、天勝が得意としていた奇術の数々も舞台上で再現。伝説の奇術が時代を超えて現代に蘇ります。 国籍、性別、年齢を問わず楽しめるマジックという素晴らしい芸能を一つの舞台芸術として高め、再び日本で大きなエンターテインメントの花を咲かせる-- その志のもと、新たな挑戦が今、始まります。

渋谷 駿プロフィール

1998年5月12日生まれ。 5歳の頃マジックと出合い、小学生でステージデビュー。 11歳の頃ダンスを始め、ダンサーとして数々のテレビ番組、大型ファッションショー等で活躍。 その後、ダンスとマジックを融合させた独自のパフォーマンスを確立させ、国内外問わず数々の国際大会で優勝。 2014年には日本人史上最年少でハリウッドにあるマジックの殿堂「マジックキャッスル」に一週間出演するなどその活躍は国際的。 マジックの様々な表現方法を追究し、舞台や単独ライブツアーなども精力的に行う。その活躍が評価され、2018年公益社団法人日本奇術協会よりホープ賞を受賞。 近年は、演劇公演やTV CMへの出演など活動の幅を広げている。 その繊細で美しく、時にダイナミックなステージは観る者を魅了し続けている。

公演概要

幻想奇術空間 シンビーボックス 第3回公演『天翔ける心――松旭斎天勝物語』 公演期間：2026年10月9日 (金) ～ 2026年10月11日 (日) 会場：浅草九劇（東京都 台東区 浅草 2-16-2 浅草九倶楽部 2階） ■出演者 渋谷 駿 / 世理 / 浅井 香穂 / 手塚 日菜子 / 渡辺 真香 / 中村 茉夢 / Ria 黒色すみれ（特別ゲスト） ■スタッフ 演出：金 守珍 / 構成：篠藤 ゆり / マジック監修：渋谷 駿 舞台監督：大橋 律子 / 照明：アサト / 音響：吉田 拓哉 ■公演スケジュール 10月9日(金) 19：00 10月10日(土) 14：00／19：00 10月11日(日) 14：00／19：00 ※開場は開演の30分前 ※上演時間は約90分 ■チケット料金（全席指定・税込） S席：6,000円 一般：4,500円 25歳以下・障がい者：2,500円 小学生以下：1,500円 1,000円割引！S席 6,000円 → カンフェティS席 5,000円！

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