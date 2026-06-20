2026年6月19日、SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 功）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market（ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場）」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/wide-bandgap-semiconductor-wafers-market/590642466 調査結果公表日：2026年6月19日 調査担当：SDKI Inc. 調査対象範囲：当社の分析担当者が、555社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査222件、オンライン調査333件 調査期間：2026年3月～2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Inc.による分析によると、ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場は、2025年には約25億米ドル、2035年には約89億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約13.6%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI Inc.によるワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場の調査と分析によると、同市場は主に5Gインフラ向けRFアンプにおけるGaN（窒化ガリウム）ウェハの需要拡大に伴い、成長が見込まれています。これらのウェハーは、5G基地局、次世代の6Gネットワーク、および衛星通信で使用されるRFパワーアンプに不可欠なコンポーネントです。 Global Mobile Suppliers Association（GSA）によると、2025年には世界の5G基地局の設置数が600万基を超え、韓国、日本、米国では6Gの試験運用が開始されました。これらの基地局には、約10～20個のGaN RFデバイスが使用されています。 さらに、再生可能エネルギー用インバーターや送電網（グリッド）インフラにおけるSiC（炭化ケイ素）ウェハの採用拡大も、市場の成長を後押ししています。太陽光発電や風力発電システムでは、直流（DC）を交流（AC）に変換するために高効率なパワーインバーターが必要とされます。国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、2025年の世界の再生可能エネルギー発電容量は5,149 GWに達しました。

最新ニュース

当社の調査によると、ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： - 2025年2月、Infineonは、先進的な200mm炭化ケイ素（SiC）技術に基づく最初の製品を顧客向けに投入すると発表しました。 - 2025年8月、Kyma TechnologiesはNovel Crystal Technology, Inc.と共同で、最新のパワーエレクトロニクス向けとなる高度な酸化ガリウムエピタキシャルウェハーを投入しました。

市場セグメンテーション

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ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場の調査では、市場を材料タイプ別に基づいて、炭化ケイ素（SiC）ウェハー、窒化ガリウム（GaN）ウェハー、ダイヤモンドウェハー、窒化アルミニウム（AlN）ウェハー、酸化ガリウム（Ga₂O₃）ウェハー、その他の新興材料に分割されています。このうち、炭化ケイ素（SiC）ウェハーのセグメントは、その商業的成熟度や高い熱伝導性からパワーエレクトロニクスアプリケーションで好まれていることを背景に、予測期間中に市場の68%を占めると見込まれています。 電気自動車（EV）のパワートレインにおけるSiCウェハーの採用拡大、高出力アプリケーションへの需要の高まり、そして再生可能エネ

地域概要

Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)に関する当社の分析によると、予測期間中、アジア太平洋地域が36%という圧倒的なシェアを占めるとともに、14.3%という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれています。この成長は、電気自動車（EV）の生産能力の拡大、再生可能エネルギー設備の導入増加、そして急速充電インフラの急速な整備に起因しています。 日本市場においても、自動車の電動化やハイブリッド車の販売が急速に進んでいること、パワー半導体技術への需要が堅調であること、さらにはグリーン技術や半導体産業に対する政府の支援を背景に、市場は急速に拡大しています。

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Wide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のWide Bandgap Semiconductor Wafers Market(ワイドバンドギャップ半導体ウェハー市場)における主要企業は以下の通りです: • Wolfspeed, Inc. • Coherent Corp. • onsemi • Infineon Technologies AG • STMicroelectronics N.V. さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • ROHM Co., Ltd. • Resonac Holdings Corporation • Sumitomo Electric Industries, Ltd. • Mitsubishi Electric Corporation • Fuji Electric Co., Ltd.

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