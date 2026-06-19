魔物たちが“もこもこ”に！？『ポンコツクエスト～魔王と派遣の魔物たち～ラッフルくじ』が発売決定！～ラッフル限定イラストを使用した景品が多数登場～

フォッグ株式会社

オンラインくじプラットフォーム「RAFFLE」を運営するフォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）は、魔物たちがもこもこになった描き起こしイラストを使用したオンラインくじ「ポンコツクエスト～魔王と派遣の魔物たち～ラッフルくじ」を、オンラインくじサイト「RAFFLE」にて発売することを決定いたしました。

「もこもこ風イラスト」をテーマにした、本オンラインくじ限定の描き起こしイラストを使用した特別なラインナップをご用意しました。おなじみの魔物であるカクやイムラたちが、これまでにない“あたたかみ”あふれるタッチで描かれ、癒されるビジュアルで登場します。

景品には、キャラクターの魅力を引き立てる「ダイカットクッション」や「プラモデル風 アクリルキーホルダー」など、飾っても持ち歩いても楽しいアイテムを多数取り揃えました。もこもことした質感を思わせる柔らかなデザインと、魔物たちのシュールな表情が生み出すギャップは、ファンの皆様の心をきっと掴むでしょう。

中には、お好きなキャラクターのデザインを選べる景品や特典もございますので、ぜひ“推し魔物”を確実にお手元にお迎えください。

ここでしか手に入らない、ポンコツながらも愛らしい魔物たちの「もこもこ」なお宝景品を、この機会にぜひゲットしてください。

【くじの実施概要】

商品名：ポンコツクエスト～魔王と派遣の魔物たち～ラッフルくじ

販売期間：2026年6月19日（金）19:00～2026年7月10日（金）23:59

販売価格：1回 770円（税込） / （配送手数料を含まない）

送料：配送手数料として初回660円（税込）と初回以降 10回ごとに 660円（税込）がかかります。

販売サイト：オンラインくじサイト「RAFFLE」

ご購入はこちら：https://raffle-kuji.jp/lotteries/1323

商品発送時期：2026年10月上旬予定

【景品ラインナップ】

A賞：ダイカットクッション 全1種

B賞：デスクマット 全1種

C賞：【選べる！】ミニのぼり 全6種

D賞：プラモデル風アクリルキーホルダー 全6種

E賞：布缶バッジ 全6種

F賞：ミニフォトカード 全7種

G賞：ステッカー 全10種

5連特典：【選べる！】待受画像 全7種

10連特典：【選べる！】缶ミラー 全6種

Wチャンス第1弾：【当選者1名様】C賞ミニのぼり(カク)

Wチャンス第2弾：【当選者1名様】C賞ミニのぼり(イムラ)

Wチャンス第3弾：【当選者1名様】C賞ミニのぼり(ニイヅマ)

Wチャンス第4弾：【当選者1名様】C賞ミニのぼり(オオムラ)

Wチャンス第5弾：【当選者1名様】C賞ミニのぼり(ナオムラ)

Wチャンス第6弾：【当選者1名様】C賞ミニのぼり(カナムラ)

※景品デザイン及び、写真はイメージです。

状況により、デザインや仕様が変更となる可能性がございます。

最新情報は、RAFFLE公式Xをチェック！

＜RAFFLE公式X＞https://x.com/Raffle_info

＜くじ購入はこちら＞https://raffle-kuji.jp/lotteries/1323

【掲載用クレジット（権利表記）】

(C)︎PQC

【会社概要】

会社名： フォッグ株式会社

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者： 関根 佑介

URL： https://fogg.jp/

これからの"あたりまえ"を創りつづける

小説「80日間世界一周」の主人公であり、自分が信じる世界に向けて周りがなんと言おうとやりきる冒険家「フィリウス・フォッグ」が社名の由来。

「楽観・情熱・信念・想像・挑戦・自由・冒険」をキーワードに、枠にとらわれず自由に楽しみながら挑戦しつづけ、今までの行動や文化が効率化・能率化するような新たな価値と未来を創造していきます。

【本件に関するお問い合わせ】

＜RAFFLE問い合わせ先＞

https://raffle-kuji.jp/contact