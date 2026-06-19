【VERMILLION】「ECLIPTIC -黄道- 」をテーマにした5th Collectionより かに座のムードを纏う、月モチーフネックレス＆ピアスが登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

“IDENTIFY JEWELRY”(あなたを証明するジュエリー)をコンセプトに、自分への存在証明となるジュエリーを提案する「VERMILLION(ヴァーミリオン)」。

「ECLIPTIC -黄道-」をテーマに、太陽が新たな星座へと移るリズムに合わせ、

その星々のムードを纏った新作が登場する5th Collection(https://vermillion-jewelry.com/pages/ecliptic)。

第4弾となる、かに座シーズンを彩る月モチーフのネックレスとピアスを、6月19日(金)より発売いたします。

Collection Theme 「ECLIPTIC -黄道-」

「ECLIPTIC -黄道-」 ―― それは、太陽が一年をかけて巡る天空の道。

太陽がこの軌道上に並ぶ12の星座をひとつずつ訪れるたび、その時期だけの特別な余韻が満ちていきます。

日食や月食という天文現象ともかかわりの深いこの道は、新たなフェーズへと移ろう「変容」の象徴でもあります。

太陽を迎えた12の星座が放つそれぞれのムードを、モダンなジュエリーへと昇華した5th Collection。

天空のサイクルを自身のアイデンティティに重ね、次なる自分へ向かう旅へ。

Cancer 【I feel】

Moon motif Necklace & Pierce -無垢な光を宿す、麗しのムーンモチーフ-

繊細な心を硬い甲羅で守るように、思慮深い感受性を秘めたかに座。

「I feel＝私は感じる」というメッセージを授けられました。

他者の痛みにそっと寄り添う強さと愛は、周囲を優しく照らす光となります。

月影のようにやわらかなグレイッシュカラーのパールを連ねたネックレスと、生まれたての月のシャープな輪郭が煌めくアシンメトリーピアス。

月のうつろいが魅せる様々な表情が、装いに洗練された奥行きをもたらし、優美な品格をまとわせます。

ネックレス：\23,100（SV925,淡水パール）/ ピアス：\39,600（SV925,キュービックジルコニア）ネックレス：\23,100（SV925,淡水パール）ピアス：\39,600（SV925,キュービックジルコニア）

【Special Gift】

新しい季節の訪れを、ジュエリーの輝きと共に。

公式オンラインストアにて5th Collectionのアイテムをご購入の方へ、4つのエレメントを象徴するオラクルカードデザインのオリジナルジュエリークロス（全2種）をプレゼントいたします。

【対象】5th Collectionアイテムをご購入の方

【期間】2027年3月18日(木)ご注文まで

※1注文につきランダムで1枚同封いたします。

※在庫状況により予告なく終了、またはデザインが変更となる場合がございます。

■発売日：2026年6月19日(金)

■取扱い：VERMILLION公式サイト(https://vermillion-jewelry.com/pages/ecliptic)

■公式SNS：Instagram(https://www.instagram.com/vermillion_jewelry/) ／ X（旧Twitter）(https://x.com/vermillion0907)