【VERMILLION】「ECLIPTIC -黄道- 」をテーマにした5th Collectionより かに座のムードを纏う、月モチーフネックレス＆ピアスが登場
“IDENTIFY JEWELRY”(あなたを証明するジュエリー)をコンセプトに、自分への存在証明となるジュエリーを提案する「VERMILLION(ヴァーミリオン)」。
「ECLIPTIC -黄道-」をテーマに、太陽が新たな星座へと移るリズムに合わせ、
その星々のムードを纏った新作が登場する5th Collection(https://vermillion-jewelry.com/pages/ecliptic)。
第4弾となる、かに座シーズンを彩る月モチーフのネックレスとピアスを、6月19日(金)より発売いたします。
Collection Theme 「ECLIPTIC -黄道-」
「ECLIPTIC -黄道-」 ―― それは、太陽が一年をかけて巡る天空の道。
太陽がこの軌道上に並ぶ12の星座をひとつずつ訪れるたび、その時期だけの特別な余韻が満ちていきます。
日食や月食という天文現象ともかかわりの深いこの道は、新たなフェーズへと移ろう「変容」の象徴でもあります。
太陽を迎えた12の星座が放つそれぞれのムードを、モダンなジュエリーへと昇華した5th Collection。
天空のサイクルを自身のアイデンティティに重ね、次なる自分へ向かう旅へ。
Cancer 【I feel】
Moon motif Necklace & Pierce -無垢な光を宿す、麗しのムーンモチーフ-
繊細な心を硬い甲羅で守るように、思慮深い感受性を秘めたかに座。
「I feel＝私は感じる」というメッセージを授けられました。
他者の痛みにそっと寄り添う強さと愛は、周囲を優しく照らす光となります。
月影のようにやわらかなグレイッシュカラーのパールを連ねたネックレスと、生まれたての月のシャープな輪郭が煌めくアシンメトリーピアス。
月のうつろいが魅せる様々な表情が、装いに洗練された奥行きをもたらし、優美な品格をまとわせます。
ネックレス：\23,100（SV925,淡水パール）/ ピアス：\39,600（SV925,キュービックジルコニア）
ネックレス：\23,100（SV925,淡水パール）
ピアス：\39,600（SV925,キュービックジルコニア）
【Special Gift】
新しい季節の訪れを、ジュエリーの輝きと共に。
公式オンラインストアにて5th Collectionのアイテムをご購入の方へ、4つのエレメントを象徴するオラクルカードデザインのオリジナルジュエリークロス（全2種）をプレゼントいたします。
【対象】5th Collectionアイテムをご購入の方
【期間】2027年3月18日(木)ご注文まで
※1注文につきランダムで1枚同封いたします。
※在庫状況により予告なく終了、またはデザインが変更となる場合がございます。
■発売日：2026年6月19日(金)
■取扱い：VERMILLION公式サイト(https://vermillion-jewelry.com/pages/ecliptic)
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