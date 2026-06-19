Idiot Pop、重音テトを迎えた新曲「シンデレラ」配信開始

株式会社STARBASE「シンデレラ」アートワーク

Idiot Popが、重音テトを迎えて制作した新曲「シンデレラ」をリリース。ゆれるエレピとギターを軸にしたミニマルなサウンドに、ローファイ～オルタナR&Bの質感が溶け合う一曲。サビではシンセが広がり、静けさの中に感情が一気に溢れ出すような展開を見せる。

“シンデレラじゃなくてよかった”--

魔法ではなく、自分の心と向き合う夜。触れられそうで届かない存在を追いながら、記憶と現実のあいだをさまよう、儚くも内省的なラブソング。ギターには山口竜生（一寸先闇バンド）を迎えた。

●楽曲情報●

配信開始日：2026/6/19

アーティスト：Idiot Pop, 重音テト

タイトル：シンデレラ

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/IPKT_Cinderella

●Idiot Pop プロフィール

90年代、ダンスミュージックで歌謡曲の地平を更新したTK黄金期に思春期を過ごしたIdiot Pop。

その革新的な音楽性と生き方に衝撃を受け、「時代の先の音を貪欲に追いかける」テクノビッチ的探求を今も続けている。

2009年、自主制作にて1stアルバムを1000枚限定リリース。無名ながらわずか1ヶ月で完売し、話題を獲得。以降、ジャンルを横断しながらも“ポップ”を核に据えた作品をコンスタントに発表。

キャッチーで耳馴染みの良いサウンドは各プラットフォームで支持を集め、Apple MusicやSpotifyの公式プレイリストにも多数選出されている。

近年はCM音楽も手がけ、乃木坂出演CMをはじめ、UNIQLO、KIRINなど多数の企業案件に参加。また、元つばきファクトリー岸本ゆめの、アップアップガールズ（2）、池袋電音部など、幅広いアーティスト・プロジェクトをプロデュース／楽曲提供している。

ポップでありながら、時代の“次”を鳴らす。都市とフィクション、ノスタルジーと未来が交差する、唯一無二のエレクトロポップ・プロデューサー。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/idiotpop