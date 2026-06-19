GiGOで亀梨和也さんの「挑戦」が始まる！「亀梨和也×GiGOコラボキャンペーン」開催のお知らせ 亀梨和也さん出演の新CM＆ショートドラマ公開

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、GiGOグループのお店において、亀梨和也さんを起用した「亀梨和也×GiGOコラボキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、亀梨和也さんご本人監修のGiGO限定景品が7月中旬以降より、GiGOグループのお店に登場いたします。これに伴い、キャンペーン特設HP、コラボCM、オリジナルのショートドラマを順次公開いたします。さらに今後も、さまざまなキャンペーン企画を開催予定です。

「亀梨和也×GiGOコラボキャンペーン」発表会の様子

2026年6月19日(金)、ベルサール秋葉原にて「亀梨和也×GiGOコラボキャンペーン」の新CM発表会を開催いたしました。

発表会では、亀梨和也さん出演の新CMを初公開。「GO! GO! GiGO! GO! GiGO!」という印象的なフレーズに合わせたダンスシーンに加え、「挑戦」をテーマにしたオリジナルショートドラマ第1話も上映されました。

また、会場ではコラボ景品となるアクリルスタンドのサンプルをお披露目。発表会直前に完成したことが紹介されると、亀梨さんは「まだギリギリなんですか？僕は。(笑)まあでも、ギリギリはずっと背負って生きていきたい」とユーモアを交えてコメントし、会場を和ませました。

続いて行われた「GiGO亀梨チャレンジ」では、早口言葉に挑戦。MCとの軽快なやり取りを交えながら、キャッチコピー「GO! GO! GiGO! GO! GiGO!」を見事に披露しました。さらに、新CMで踊っている「GO! GO! GiGO!」ダンスを生パフォーマンスし、会場を大いに盛り上げました。

エンディングでは、「全国に亀梨増殖中ということで、ぜひ店舗に足を運んで楽しんでください」とメッセージを送り、発表会を締めくくりました。

新CM公開

亀梨和也さん出演の新CMを公開。CMでは、「GO! GO! GiGO! GO! GiGO!」の印象的なフレーズに合わせて、亀梨和也さんが軽快なダンスを披露。思わず口ずさみたくなる楽曲とともに、GiGOの魅力をお届けします。

▼新CMはこちら：https://youtu.be/vl9Hq8UdYCM

ショートドラマ公開

本キャンペーンでは、「挑戦」をテーマにしたショートドラマを順次公開いたします。ショートドラマでは、亀梨和也さんがさまざまなミッションに挑戦。予想外の展開やユーモアあふれるストーリーを通して、キャンペーンの世界観をお楽しみいただけます。

▼ショートドラマ第一話はこちら：https://youtube.com/shorts/wnBw-mXFmRw

「亀梨和也×GiGO限定景品」概要

コラボレーションにより制作された、亀梨和也さんのキービジュアルを用いたデザインのGiGO限定景品が、7月中旬以降より、GiGOグループのお店に順次登場いたします。

この後も、亀梨和也さんご本人監修のコラボレーション景品が続々と登場いたします。景品ラインナップや対象店舗など詳細は、特設HPおよび公式SNSにて順次公開いたします。

キャンペーン特設HP：https://campaign.gendagigo.jp/kamenashikazuya

■景品名：亀梨和也 GiGOコラボアクリルスタンドVol.1

■登場店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

■登場予定日：2026年7月中旬以降より、順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

※画像・イラストはすべてイメージです。

各種公式サイト・Xアカウント

・キャンペーン特設HP：https://campaign.gendagigo.jp/kamenashikazuya

・GiGOグループのお店公式X：https://x.com/GENDA_GiGO

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

著作権表記

(C)GENDA GiGO Entertainment

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。