7月4日（土）表参道に“つくる・ひらめく・夢中になる”体験が集結！with class主催「体験が学びになる 未来こどもパーク！」

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子育て・知育メディア「with class」は、2026年7月4日（土）、親子向け体験型イベント「体験が学びになる 未来こどもパーク！」を、ワールド北青山ビル（表参道駅徒歩3分）にて開催します。会場には、こどもたちの「なぜ？」「やってみたい！」を引き出す多彩な体験コンテンツが集結。親子で楽しみながら、新しい学びに出会える1日をお届けします。

本イベントのテーマは、「体験が学びになる」。ただ遊ぶだけではなく、こどもたちが自ら手を動かし、考え、発見することで、創造性と好奇心を刺激する体験型イベントです。

本イベントは事前申込み制です。ワークショップ「こうさくの天才・みらんちゃんと一緒にアイスクリームを作ろう！」は有料、他は無料でお楽しみいただけます。

■工作の天才・みらんちゃんと一緒にアイスクリームを作ろう！

Instagramフォロワー100万人超の人気クリエイター、みらんちゃんが登場。みらんちゃんに作り方を教わりながら、自分だけのかわいいアイスクリームを作るワークショップを実施します。会えるだけでなく、一緒に手を動かして作品づくりを楽しめる、特別感のある体験です。なお、本ワークショップは有料チケット制です。

■ SOZOWフェス Omotesando 2026 Summer（with class 未来こどもパーク！）

これまで2万家庭以上・延べ10万人の親子が参加したSOZOWによる体験型コンテンツも登場。生成AI、マインクラフト、AR技術を使った水族館体験など、テクノロジーを活用しながら自由に創造・表現できる、“デジタル×創造”の次世代エデュテインメントを親子で楽しめます。なお、SOZOWフェスへの参加には、別途無料入場チケットの申込みが必要です。

■プロが叶える(ハート)なりきりキッズヘアアレンジ(C)講談社

プロのヘアメイクによるヘアアレンジブースでは、リボンツイン、みつあみハートヘア、ダブルポニー、ねこみみヘアなど、こどもたちが“なりたい自分”に変身できる体験をご用意。男の子向けのアップヘアやニュアンスヘアも楽しめます。第一部・第二部ともに整理券配布を予定しております。

■はじめてのお片づけレッスン＆キラキラお片づけBOX作り(C)講談社

書籍『かわいい 楽しい はじめてのお片づけレッスン』著者で整理収納アドバイザー1級の後藤まりさんと、その娘で小学6年生のまーちゃんが登壇。親子で楽しく学べるお片づけレッスンとクイズのあと、自分だけのお片づけBOX作りに挑戦します。学んで終わりではなく、おうちでの実践につながる内容です。第一部で実施予定です。

■磁石で動く!? ふしぎな砂鉄スライム作り(C)講談社

元高校化学教員で、おうち実験を発信するいわママさんと一緒に、磁石に反応して動く砂鉄スライム作りに挑戦。好奇心を刺激する実験系コンテンツとして、つくる楽しさと“ふしぎ”の発見を同時に味わえる人気企画です。第二部に実施予定です。

■その他コンテンツ

会場ではこのほか、「夢のおうち」を描いてみよう！ presented by 三井不動産、「ディズニー英語システム 無料サンプルプレゼント♪」 、ユニバーサル ミュージック「KIDS MUSIC PARK」ブースでInstagramキャンペーン参加者に「チューざぶろー」のシール or ぬり絵セットのプレゼント、with class発の書籍や話題の育脳まくらをトライ♪「読める・試せる・話せる with classライブラリー」など、親子で立ち寄って楽しめるブースも展開予定です。

(C)ユニバーサル ミュージック

開催概要

イベント名：体験が学びになる 未来こどもパーク！

開催日：2026年7月4日（土）

開催時間：第一部 9:30～13:30（最終入場13:00）

第二部 14:00～17:30（最終入場17:00）

会場：ワールド北青山ビル 東京都港区北青山3-5-10（表参道駅徒歩3分）

申込期間：2026年6月17日（水）17:00～7月4日（土）17:00

参加方法：事前申込制

※一部コンテンツは別途チケット申込みが必要です。

「with class」 について

「with class」 は、講談社が運営する子育て‧ 教育を中心に、住まいや暮らしをラクに豊かにする情報を発信するウェブメディアです。特に子育て‧ 教育に焦点を当てたInstagram「with class mama」 は、ママインフルエンサー60名のメンバーで総フォロワー数450万人を抱える、ママ世代最大級の影響力を持つメディアです。

チケット購入・ 最新情報

with class公式サイト(https://withonline.jp/)およびwith class mama公式Instagram(https://www.instagram.com/withclass_mama/)にて随時公開してまいります。

イベントハッシュタグ： #withclassfes