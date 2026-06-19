渡邊雄太選手プロデュース、ライフスタイルブランド「NAVI」がローンチ。

株式会社ブラザーフッド・コーポレーション

プロバスケットボール選手・渡邊雄太がプロデュースするライフスタイルブランド「NAVI(ナビ)」が始動いたします。

初回となる本コレクションでは、ブランドの象徴であるNVエンブレムを落とし込んだTシャツやヘッドバンド、リストバンドに加え、カレッジテイストのグラフィックTシャツ、さらにRHINOSHIELDとコラボレーションしたステンレスボトルの計５種類をラインナップ。

2026年6月24日(水)から7月9日(木)まで予約販売を実施し、商品は2026年8月末より順次お届け予定です。

また、ご購入者様を対象としたノベルティプレゼントやサイン入りアイテムが当たるキャンペーンも実施いたします。詳細はNAVI公式サイトおよび公式SNSにてご確認ください。

□渡邊雄太選手コメント

「NAVIという名前には、自分の愛称だけでなく、”Navigate”という言葉の意味も込められています。

Navigateには『道を切り拓く』だけでなく、『航海をする』という意味もあります。

僕自身、これまで海を越えてさまざまな挑戦をしながら、自分で進むべき道を選び、切り拓いてきました。

このブランドを通じて、スポーツをしている人だけでなく、仕事や勉強、夢に向かって頑張っている人たちの背中を少しでも押すことができたら嬉しいです。

日常の中で自然に使えて、長く愛用していただけるアイテムを目指しました。皆さんそれぞれの挑戦に寄り添う存在になれたらと思います。」

□発売日

2026年6月24日（水）～7月9日（木）予約販売予定

□発売箇所

・NAVI公式オンラインストア

https://navi-official.com/

□商品

・NV EMBLEM PATCH T-SHIRT（WHITE/BLACK）税込み各6,050円

・NAVICOLLEGEGRAPHICTEE（WHITE/BLACK）税込み各6,050円

・NV EMBLEM HEAD BAND（BLACK）税込み1,650円

・NV EMBLEM WRIST BAND（BLACK）税込み1,320円

・NAVI×RHINOSHIELD STAINLESS BOTTLE（NAVY）税込み7,480円

□渡邊雄太プロフィール

1994年10月13日生まれ、香川県出身。身長206cm。

高校卒業後に単身渡米し、NCAAディビジョンIのジョージ・ワシントン大学でプレー。2018年に日本人として史上2人目となるNBAプレーヤーとなり、メンフィス・グリズリーズをはじめ、トロント・ラプターズ、ブルックリン・ネッツ、フェニックス・サンズでプレーした。

日本代表としても長年にわたり活躍し、FIBAワールドカップやパリ2024オリンピック出場に貢献。

高いディフェンス力と献身的なプレースタイルで国内外から高い評価を受けている。



公式オンラインストア：https://navi-official.com/

Instagram：https://www.instagram.com/navi_yuta/

X：https://x.com/NAVI_yuta

LINE：https://lin.ee/yXCQSeV

【お問い合わせ】

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E-mail : info@navi-official.jp