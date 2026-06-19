「REJECT」所属ストリーマー・天鬼ぷるる、オリジナルグッズ『ぷるる 芋掘グッズ』を発売

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、所属ストリーマー・天鬼ぷるるのオリジナルグッズ『ぷるる 芋掘グッズ』を発売することをお知らせいたします。

本商品は2026年6月19日（金）より公式オンラインストアにて受注販売を開始するほか、「REJECT×SHIBUYA109 DRINK STAND」にて先行販売を実施いたします。本グッズは、REJECT公式YouTubeチャンネルにて過去2回にわたり公開され、大きな反響を呼んだ人気動画企画「芋掘りVlog」をモチーフに製作されました。

■ 商品ラインナップ

芋掘Tシャツ White芋掘Tシャツ Black

【芋掘Tシャツ】

■ 販売価格：7,500円（税込）

■ カラー：Black / White

■ サイズ：M / L / XL

芋掘アクリルキーホルダー芋掘アクリルスタンド

【芋掘アクリルキーホルダー】

■ 販売価格：1,200円（税込）

【芋掘アクリルスタンド】

■ 販売価格：2,000円（税込）

■ 販売情報

【先行販売】

■ 販売場所：SHIBUYA109渋谷 8F「REJECT×SHIBUYA109 DRINK STAND」

■ 開始日：2026年6月19日（金）

【オンライン受注販売】

■ 受注期間：2026年6月19日（金）～7月22日（水）

■ 販売URL：https://brand.reject.jp/collections/pururu-imohori

※オンライン販売分は受注生産となります。

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。

Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

REJECT Supporterについて

REJECT Supporterは、企業・個人を対象に、eスポーツチーム「REJECT」の活動や挑戦を少額から応援できるサポータープログラムです。限定グッズの提供、所属選手との交流、コミュニティへの参加など、参加者向けの特典をご用意しています。

また、企業ブランディング、社内コミュニケーションの活性化、若年層向けの採用広報、REJECTと親和性の高い企業同士のネットワーク構築など、さまざまな目的でご活用いただけます。eスポーツ活用の第一歩として、ぜひ本制度へのご参加をお待ちしております。

特設サイト：https://reject.jp/supporter/

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip