【Atelier LILIUM】「平尾アウリの描く女の子展～Girls, by Auri Hirao」が閉幕、描き下ろしイラストグッズのオンライン販売が開始【百合ブックカフェ】

株式会社LILIUM

百合作品特化のイベント展示会「百合展」の企画運営を行う株式会社LILIUM（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤田英樹、以下「LILIUM」）は、常設の百合ブックカフェ「Atelier LILIUM」（アトリエール・リリウム）初の特別企画展として開催した、人気漫画家・平尾アウリとのコラボレーション企画「平尾アウリの描く女の子展～Girls, by Auri Hirao」を、2026年6月17日（水）に閉幕。本展のために描き下ろされたイラストを使用したオリジナルグッズ全5品目について、2026年6月19日（金）よりオンライン販売を開始しました。

2026年6月5日（金）に開幕した「平尾アウリの描く女の子展～Girls, by Auri Hirao」は、6月17日（水）をもって、12日間の会期を閉幕。アナログ原画や本展のための描き下ろしイラスト20点超を間近で鑑賞できる貴重な機会となりました。

会期中に店内のみで販売していた描き下ろしイラストグッズについては、2026年6月19日（金）よりAtelier LILIUMオンラインストアにて販売を開始。会期中に来場が叶わなかった方や、改めて手元に揃えたい方にお届けしています。（なくなり次第販売終了を予定）

さらに、2026年7月3日（金）までに購入すると、特典として特製コースターが同封され、平尾アウリのサイン入り複製イラスト色紙およびサイン入り展示会ポスターが当たるキャンペーンを実施しています。

＊コースターのデザインは選べません。1注文につき、1枚付いてきます。なくなり次第終了いたします。

＊購入回数、金額に関わらず、お一人様毎に抽選を実施いたします。当選は発送をもって代えさせていただきます。なお、転売防止のため、色紙およびポスター裏面にご当選者様の本名および住所を記入します。

⚫︎オンライン販売概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177022/table/5_1_f492c312e48ee6163b6880e09a58f341.jpg?v=202606200951 ]

※購入には、会員登録（無料）が必須です。

※品目詳細・価格は販売サイトをご確認ください。

※在庫には限りがございます。なくなり次第販売終了の予定です。

※転売等が疑われる購入者には、購入数量の制限をかける場合がございます。

⚫︎会期ハイライト

・サイン会＆ライブドローイング（2026年6月6日開催）

会期2日目の2026年6月6日（土）には、事前抽選の当選者を対象としたサイン会およびライブドローイングイベントを2部制で実施しました。

ライブドローイングでは、参加者からイラストのリクエストを募り、第一部で『推しが武道館いってくれたら死ぬ』（徳間書店）より「市井舞菜」、第二部で『まんがの作り方』（徳間書店）より「武田里依」が、平尾アウリ本人の手で目の前で描き上げられました。ライブドローイングで描かれた2点の原画は、会期中の店内に展示され、ご来場の皆さまにご覧いただきました。

また、Fun to Cast（旧：エルタマ）によるお祝い企画として、ファンから寄せられたメッセージとともにフラワースタンドが会場を彩りました。

・特別メニュー「平尾アウリ先生が好きかもしれないチャイ」、ご本人直筆で「好きなチャイ」に正式改名

会期中の特別メニューとして提供していた「平尾アウリ先生が好きかもしれないチャイ」（Atelier LILIUMオリジナルレシピ）は、平尾アウリ本人が実際に飲み、お墨付きをいただく形として、「平尾アウリ先生が好きなチャイ」に正式改名されました。6月6日のサイン会第二部のライブドローイング中に、平尾アウリ本人が店舗内のメニューPOPを直筆で書き換え、改名後のメニューPOPは、平尾アウリ直筆のまま閉幕まで店内に掲出されました。

会期中は一番人気のメニューとして、好評を博しました。

日本だけでなく海外のファンも来店し、平尾アウリ先生へのメッセージも多く届けられました。Atelier LILIUM初の特別企画展「平尾アウリの描く女の子展」は盛況のうちに幕を閉じました。

⚫︎平尾アウリ・プロフィール

(C)平尾アウリ

岡山県倉敷市出身。2007年に第2回龍神賞＜銀龍賞＞を受賞。受賞作『まんがの作り方』がそのまま「COMICリュウ」（徳間書店）で連載化され、コミックス全8巻の人気作品となる。2015年～2025年に同誌で連載した『推しが武道館いってくれたら死ぬ』（全12巻）はアニメ化、ドラマ化、映画化に続き、2026年に舞台化。歌舞伎町を舞台にしたオムニバス『ネオンフィッシュ』（祥伝社）も好評発売中。2026年6月26日より「サイコミ」にて新連載が開始予定。Xアカウント：https://x.com/h_auri

⚫︎Atelier LILIUMについて

国内最大級となる4,000冊超の百合作品を蔵書する常設の百合ブックカフェ。2016年に始まった「百合展」10周年を記念して、2026年5月に池袋にオープン。展示・サイン会・トークイベントなど、百合に特化したリアルイベントの拠点として展開している。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177022/table/5_2_2ec8c5757c934e78753a292d0a0c4b8c.jpg?v=202606200951 ]

【お問い合わせ】

Atelier LILIUM

PR事務局

担当：6AM合同会社 藤代あゆみ

※連絡先はPRTIMESメディアユーザー限定エリアからご確認ください。