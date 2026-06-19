人気YouTuber「李家everyday」えーへ・サラ・オンマが手掛ける『ヘムルアンジュセット』韓国おつまみセットを数量限定で販売開始!

株式会社Carry OnYouTuberをはじめとするクリエイターマネジメント事業を展開する株式会社Carry On（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高田樹）は、所属クリエイターである「李家everyday」プロデュースのオンラインストア＜Aejeong Food＞より、「ヘムルアンジュセット」が一般販売を開始したことをお知らせいたします。

人気YouTuber【李家everyday】のえーへ・サラ・オンマがプロデュースする「Aejeong Food」は、

年末年始に大好評をいただいた韓国海鮮セットを、もっと手軽に楽しめる海鮮おつまみセット【ヘムルアンジュセット】として、本日より販売を開始いたしました。

前回ご好評をいただいた特製ダレの美味しさはそのままに、

今回は「カンジャン×サーモン」「ヤンニョム×イタヤ貝」の新しい組み合わせでご用意しました。

内容量は約2人前、お酒のおつまみや食卓にもう一品加えたい時にも取り入れやすいサイズです。

韓国本場の味を、より身近に、よりお手軽にお楽しみいただけるセットです。

ご飯のお供としてはもちろん、お酒のおつまみとしても相性抜群。

大人は晩酌のお供に、お子様はあたたかいご飯にのせて、家族みんなで韓国海鮮グルメをお楽しみいただけます。

また、1～4セットまでは送料が一律なので、おまとめ買いがおすすめ！

※1セットあたりの送料がお得になります！

ご自宅用のストックや、周りの方とのシェアにもおすすめです。

数量限定での販売となりますので、ぜひお早めにお買い求めください。

◆販売ページ

https://lee-aejeongfood.com/products/korean-seafood-snacks_lee-family



◆販売開始

2026年 6月19日(金) 19:00

◆商品

ヘムルアンジュセット【海鮮おつまみセット】

3,980円(税込)

【李家everyday】

https://www.youtube.com/@leefamilyeveryday

【株式会社Carry On 会社概要】

会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）

本店所在地 ：東京都渋谷区広尾１丁目３－１８ 広尾オフィス・ビル7F

大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪ワービル10F

創業 ：2021年3月

代表取締役 ：高田 樹

事業内容 ：クリエイターマネジメント

各種プロモーション

EC企画販売事業

イベント事業

SNSコンサルティング

URL ：https://carry0n.co.jp/

【お問い合わせ先】

mail：info@carry0n.co.jp